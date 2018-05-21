Проект «Гастрономическая карта России» пройдёт во время ЧМ–2018

Фудтраки «ГАЗель NEXT» станут базовыми автомобилями проекта «Гастрономическая карта России», который пройдет в 11 городах Чемпионата мира по футболу — 2018, сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ».

В рамках проекта 11 мобильных ресторанов познакомят россиян и гостей Чемпионата с региональными кухнями: «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону».

Концепция гастрономических фестивалей в городах Чемпионата предусматривает презентацию и реализацию региональных продуктов питания и знаковых блюд региональной кухни регионов-организаторов ЧМ-2018 и других регионов России, в том числе относящихся к общефедеральным узнаваемым гастрономическим брендам. Представлять региональные кухни в рамках фестиваля будет сборная команда шеф-поваров, рестораторов и российских производителей продуктов питания.