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Проект «Гастрономическая карта России» пройдёт во время ЧМ–2018
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Проект «Гастрономическая карта России» пройдёт во время ЧМ–2018 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Фудтраки «ГАЗель NEXT» станут базовыми автомобилями проекта «Гастрономическая карта России», который пройдет в 11 городах Чемпионата мира по футболу — 2018, сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ».
В рамках проекта 11 мобильных ресторанов познакомят россиян и гостей Чемпионата с региональными кухнями: «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону».
Концепция гастрономических фестивалей в городах Чемпионата предусматривает презентацию и реализацию региональных продуктов питания и знаковых блюд региональной кухни регионов-организаторов ЧМ-2018 и других регионов России, в том числе относящихся к общефедеральным узнаваемым гастрономическим брендам. Представлять региональные кухни в рамках фестиваля будет сборная команда шеф-поваров, рестораторов и российских производителей продуктов питания.
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