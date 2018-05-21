Светлана Бондарчук, Вика Газинская, Резо Гигинеишвили на вечеринке в ресторане Buro TSUM 

В недавно открывшемся на четвертом этаже ЦУМа ресторане Buro TSUM прошла вечеринка в честь дня рождения Екатерины Дармы. Поздравить именинницу и первыми оценить новое место, открытое рестораторами Диной Хабировой и Виталием Шиманским, пришли Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Софья Троценко, Александр Терехов, Резо Гигинеишвили, Анжелика Тиманина, Вика Газинская, Кристина Краснянская, Анна Ивченко, Инга Берман, Анастасия и Сергей Рябцовы, Марина Долидзе, Петр Аксенов, Мадина Гогова, Мари Коберидзе.