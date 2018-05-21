Ресторанам предложили раскрутку за счет фейковых отзывов перед ЧМ

Российское маркетинговое агентство Bacon Agency предлагает ресторанам, которые находятся в городах, принимающих чемпионат мира по футболу, поднять свои рейтинги на обзорном сайте TripAdvisor через фейковые отзывы, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу агентства Романа Балданова.

Маркетинговая компания Bacon Agency обещает обойти алгоритм TripAdvisor, который обнаруживает мошеннические сообщения, чтобы опубликовать фальшивые отзывы на иностранных языках перед приездом зарубежных фанатов.

За 35 тысяч рублей агентство обещает разместить заведение в десятке TripAdvisor. При этом отзыв должны написать сами владельцы. По мнению авторов проекта, это не только помогает ресторанам привлечь новых клиентов и увеличить прибыль во время проведения чемпионата, но и облегчить туристам поиск заведений.

Владелец агентства Bacon Роман Балданов подтвердил Reuters подлинность затеи, но отметил, что они выступают лишь как посредники между ресторанами и фрилансерами, публикующими поддельные отзывы. Он добавил, что услуга заказных отзывов — практика общепринятая, несмотря на ее «незаконность». Правда, желающих воспользоваться этой услугой пока не появилось.

Как сообщает Bacon Agency, чтобы обмануть алгоритм, поддельные обзоры публикуются с использованием различных IP-адресов, устройств, браузеров и операционных систем. Каждый счет имеет «предысторию» на ранние посты.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.