Вкусное развлечение. Три гастрономических фестиваля этого лета

Gastreet в Сочи

С 22 по 25 мая в четвертый раз пройдет International Restaurant Show Дмитрия Левицкого . В течение четырех дней будут давать мастер-классы и устраивать дегустации лучшие шеф-повары страны, а рестораторы — читать лекции, заявлены 150 топ-спикеров со всей России. Всего образовательная программа включит в себя 200 семинаров и мастер-классов. Обещают pop-up ужины мировых шефов, аллею инноваций, уличный маркет еды, концерты и вечеринки.

Расписание самых интересных ужинов:

22 мая — Гоме Галили (Израиль) и Акмаев Александр (Россия). Меню: копченый угорь с черной икрой; краб в соусе карри; тёплый террин из утки с суфле из шпината и молодой крапивы на подушке из овощного гратена; местный козий сыр с желе из фейхоа и горных цветов.

23 мая — Хави Эстевес (Испания) и Тарас Кириенко (Россия). Меню: севиче из сибаса с томатом; ризотто из перловки с бычьими хвостами; говяжьи щечки с грибами и хрустящим хлебом; пюре из маракуи, карамельное мороженое и белый шоколад.

24 мая — Мишель Граделер (Испания) и Владислав Корпусов (Эстония). Меню: парментье с копчёным угрем; щёчки телёнка под соусом биск с лангустинами; вяленая утка с копчёным пастернаком и соусом из облепихи; кекс из темного шоколада с кремом ганаш, ликером амарето и миндалем.

25 мая — Бруно Динель (Франция) и Артур Овчинников (Россия). Меню: форель и спаржа в лёгком маринаде с муссом из сметаны под дымом; томлёное в печи утиное филе с ревенем, сельдереем и дуэтом из соусов; свиные щечки в медовом и пивном соусах с овощами; сладкие булочки бриошь с конфитюром из абрикоса.

Gourmet Days в Санкт-Петербурге

C 5 по 9 июня в северной столице пройдет международный гастрономический фестиваль, который соберет шеф-поваров из Азии, Европы и Америки. В фестивале участвуют: Джеймс Лоу (Lyle’s, Лондон, Великобритания), Пабло Салас (Amaranta, Толука-де-Лердо, Мексика), Эйо Адейеми (Tippling Club, Сингапур), Гарима Арора (Gaa, Бангкок, Таиланд), Энтони Дженовезе (IL Pagliaccio, Рим, Италия), Максут Аскар (Neolokal, Стамбул, Турция), Уилл Хоровиц (Ducks Eatery, Нью-Йорк, США), Нино Редруэлло (Fismuler, Мадрид, Испания), Алехандру Пейроу (Alex Atala’s Açougue Central, Сан-Паулу, Бразилия). Шефы-гастролеры проведут серию ужинов совместно со своими петербургскими коллегами. Пройдет открытая дискуссия, посвященная современной ресторанной и барной культуре, участниками которой станут рестораторы, шеф-повары, сомелье и бартендеры со всего мира.

Расписание самых интересных ужинов:

6 июня — Эйо Адейеми в Tartarbar, Пабло Салас в Ателье Tapas&Bar, Нино Редруэлло в Terrassa. Afteparty в ресторане-теплоходе Volga-Volga.

7 июня — Гарима Арора в Mr.Bo, Уилл Хоровиц в Smoke BBQ, Джеймс Лоу в The Repa. Afterparty в «Винном складе».

8 июня — Максут Аскар в Hamlet+Jacks, Алехандру Пейроу в BeefZavod, Энтони Дженовезе в «Мансарде».

Начало ужинов в 19:30.

Taste Moscow в Москве

С 26 по 29 июля на Престижной аллее в Лужниках пройдет фестиваль, в котором примут участие 28 ресторанов с разными концепциями. В программе Taste Moscow этого года: кухня Nordic в «Bjorn» и «MØS Gastronomic Smart&Casual», Китай в «China bistro», классическая и современная Япония от « [KU:] рамен-изакая бар», «Buba by Sumosan» и «Maкото», дальневосточный формат от «Владивосток 3000», проект Сommunity, ближневосточная кухня от «15/17 Bar&Grill», дикая кухня от «Честная кухня» и сибирские специалитеты от «#СибирьСибирь», застольные «Gayane’s», «Панаехали» и «Ача-Чача», перуанская кухня в «Chicha» и многое другое. Каждый проект представит фестивальное меню, которое можно будет попробовать только в течение четырех дней.

В программе фестиваля:

Taste Theatre — кулинарные шоу в исполнении шеф-поваров России и Европы, которые будут делиться профессиональными секретами на открытой сцене.

Junior Chefs’ Secrets — мастер-классы шеф-поваров по приготовлению десертов и сладостей для самых маленьких.

Chefs’ Secrets — интерактивная площадка для тех, кто хочет оказаться на одной кухне с именитым шефом.

Wine&Spirits Academy — дегустационная зона с винами и крепким алкоголем, а также семинары и мастер-классы от производителей.

Pop-up restaurant — именитые шеф-повара представят свои авторские гастрономические сеты.