Открытие: ресторан Уиллиама Ламберти Shana на Караванной

Ресторан на Караванной от столичной звезды Уиллиама Ламберти , где нашли друг друга две яркие кухни: средиземноморская и тельавивская

Высокий сезон начался — в город нахлынули иностранцы. Главный идеолог Shana на Караванной — итальянец Уиллиам Ламберти, известный гастрономической Москве по ресторанам «Уголек», Uilliam's, Montifiori. В проекте принимают участие двое старинных друзей Ламберти — Давид Эльмакайс и Йосеф Шитрит, владельцы ресторана David & Yosef Downtown в солнечном Тель-Авиве.

В антураже изысканный кэжуал: свет из многих окон играет на красиво состарившейся патине и неприлично голубых диванах. На спинках стульев поселилась фауна с зайцами и барашками, подоконники оделись в фешенебельный мрамор. На повестке живописные вкусы Средиземноморья, усиленные тельавивским колоритом. Авторы меню — трое парней, у которых страсть к готовке течет в крови: получилась харизматичная еда в кубе. В каждой тарелке — вкусы если не новые для Петербурга, то увиденные под сильно новым ракурсом.

Начать с горячей лепешки, которую приносят с густым соусом из тхины и терпкого овечьего сыра; правда, лепешку здесь называют фокаччей, но тхину, как и заатар, сумах и другие специи, везут из Тель-Авива. Баклажанное пюре бабагануш идет к говяжьим медальонам, креветки жарят с марокканским лимоном, равиоли начиняются свежими артишоками с кремом из пармезана. Адептам салата кейл, которого в Петербурге сыскать днем с огнем, повезло: брутальные листья кладут в салат с маринованным в перце ананасом, жарят с мятой и базиликом и подают к утке, приготовленной в угольной печке. Иногда вкус прямолинеен, как баухаус на местных картинах; в десертах безоговорочно брать тирамису с щедрой пропиткой из бейлиса под соусом из тхины. Сидеть за латунной барной стойкой или на высоких табуретах напротив открытой кухни: смотреть, как рассыпчатым попкорном засыпают коктейль на бурбоне, наблюдать, как тартар из дорадо укутывают в ломтики авокадо. Пить — биодинамику и органику, и того и другого в меню навалом.

Уиллиам Ламберти

Shana — мой первый проект в Петербурге, который я открыл в содружестве с моими хорошими друзьями из Тель-Авива Давидом и Йосефом. Первый наш совместный ресторан мы сделали в Москве на Патриарших прудах, Shana — второй. Мы готовим переосмысленную средиземноморскую кухню — она яркая, эмоциональная, насыщенная и ее так недостает Петербургу. Завоевать сердца петербуржцев — вот в этом мы видим нашу миссию; сложно, но выполнимо».