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В Москве нашли пиво с коноплей
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В Москве нашли пиво с коноплей 

Мослента 4 часа назад
Фото: MosDay.ru
Перовский районный суд Москвы оштрафовал ресторан на 840 тысяч рублей за продажу пива с листьями и цветками конопли. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, передает агентство «Москва».
«Постановлениями Перовского районного суда виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 840 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.
Владельцы ресторана не согласились с решением суда и обратились с жалобами в Мосгорсуд, однако постановления районного суда были оставлены без изменения.
Ранее в ходе проверки ресторана прокуратура обнаружила, что в заведении варят пиво с листьями и цветками конопли. В барной карте ресторана также было изображение листьев и описание растения.
Прокурор округа внес руководителю юридического лица представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены в полном объеме. Кроме того, он возбудил против владельцев ресторана два дела об административном правонарушении по факту пропаганды наркотических средств и психотропных веществ.
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