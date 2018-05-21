Московский ресторан оштрафовали за продажу коноплянного пива

За графическое изображение листьев конопли в меню был серьезно оштрафован ресторан на востоке столицы. Спорная ситуация возникла из-за пива, содержащего части этого растения.

Как стало известно «КВ», cотрудники прокуратуры Восточного округа получили жалобу от гражданина, который хотел заказать пиво в ресторане на 1-й Владимирской улице. По словам гражданина, из меню он узнал, что есть особое пиво, которое варится с использованием листьев и цветков конопли, обладает коноплянным ароматом и в нем отчетливо слышны травяные, конопляные и хмельные нотки. Но насладиться напитком клиент так и не смог. Выяснилось, что его нет в ассортименте. Тогда мужчина в расстроенных чувствах пошел в прокуратуру и потребовал наказать рестораторов за рекламу конопли.

Гражданин указал, что барная карта была похожа на рекламный буклет и там было не только графическое изображение листьев конопли, но также и текстовое описание растения. Между тем конопля входит в «Перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации», свободный оборот которых запрещен.

Сотрудники прокуратуры решили, что указанный графический и текстовый материал способствовал проявлению интереса к конопле и акцентировал внимание на употреблении запрещенных в Российской Федерации веществ. А содержание изложенной в меню информации не соответствовало требованиям законодательства о рекламе.

В отношении организации и его генерального директора было возбуждено два дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ). Перовский районный суд оштрафовал виновных лица на 840 тысяч рублей. Между тем сам прокурор на судебном заседании заметил, что руководство токи общепита стало заложником ситуации. Ведь оно обязано доводить до потребителя состав продукции. Лучшим решением в данном случае было бы вообще не продавать компрометирующее пиво.

— Ситуация абсолютно надумана, — считает директор фирмы Аркадий Погосов. — Данное пиво, которое называется «Кровь Конопли», мы покупали у дистрибьютора, оно имеет сертификат качества на территории таможенного союза. Мы приобрели 24 стеклянные бутылки такого пива емкостью 0,33 литра. Правда, спросом продукт не пользовался и данный товар мы продавали с 20 сентября 2016 года по октябрь 2017 года, а потом он просто остался у нас в меню, где более ста наименований пива. Мы провели независимую лингвистическую экспертизу и она показала, что в меню не содержалась реклама конопли, а рекламировалось именно пиво. Между тем нам назначили штраф, который в два раза превышает квартальный доход ресторана.

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