Ресторан в Москве оштрафовали из-за пива на конопле

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Перовский районный суд столицы оштрафовал московский ресторан на 840 тыс. рублей из-за изображений конопли в барной карте заведения. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.

В ходе проверки в ресторане «Гамбринус» на 1-й Владимирской улице работники прокуратуры обнаружили барную карту, на которой были изображены листья конопли и текстовое описание растения, которое использовалось для создания пива. Из-за этого против гендиректора ресторана и самого заведения возбудили административные дела о пропаганде наркотических и психотропных веществ. После проверки руководство заведения устранило нарушения.

генпрокуратура

«Указанный графический и текстовый материал способствовал проявлению интереса и акцентировал внимание на употребление запрещенных в России веществ, а его содержание не соответствовало требованиям законодательства о рекламе».

Представители ресторана обжаловали решение районного суда в Московском городском суде , однако постановление Перовского районного суда оставили без изменений.

Генеральный директор управляющей компании «Роял» Аркадий Погосов заявил РБК , что рисунок растения находился рядом с описанием пива Hanfblute («Кровь конопли»). На бутылке пива указан состав напитка, а также находится упоминание и изображение конопли. По словам Погосова, пиво сертифицировано в России и разрешено к продаже на территории страны.

Глава управляющей компании рассказал, что заведение стало заложником ситуации: товар можно продавать на территории России и ресторан должен сообщать потребителю информацию о составе продукта. При этом суд не учел, что ресторан относится к малому бизнесу. Это позволило бы ограничить заменить наказание за первое нарушение при проверке на предупреждение.

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