Пиво с коноплей обошлось московскому ресторану в 840 тысяч рублей 

Один из ресторанов на востоке Москвы был оштрафован на 840 тысяч рублей за продажу пива с листьями и цветками конопли. Об этом сообщила пресс‐служба Генеральной прокуратуры.
Пиво с соответствующим названием и соцветиями растения в составе было обнаружено в барной карте заведения. Реклама сопровождалась графическими изображениями листьев конопли, поэтому штраф был выписан за пропаганду.
В прокуратуре сочли, что данная информация нарушает законодательство о рекламе, а также способствует интересу к психотропным добавкам.
Перовский районный суд назначил владельцу заведения штраф.
Не согласившись с постановлениями Перовского районного суда, организация обратилась с жалобами в Московский городской суд. Но все постановления оставили без изменений, а жалобы владельца заведения — без удовлетворения.
Певицу Ольгу Бузову обвинили в плагиате логотипа. На коллекции своих маек она использовала значок, похожий на эмблему Лиги чемпионов УЕФА. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поиронизировал на предмет того, что Бузова могла заключить сделку с УЕФА. Он также предостерег, что подобное поведение обычно приводит к значительным штрафам.