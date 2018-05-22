Ещё
Пиво с коноплей обошлось московскому ресторану в 840 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Пиво с коноплей обошлось московскому ресторану в 840 тысяч рублей 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Один из ресторанов на востоке Москвы был оштрафован на 840 тысяч рублей за продажу пива с листьями и цветками конопли. Об этом сообщила пресс‐служба Генеральной прокуратуры.
Пиво с соответствующим названием и соцветиями растения в составе было обнаружено в барной карте заведения. Реклама сопровождалась графическими изображениями листьев конопли, поэтому штраф был выписан за пропаганду.
В прокуратуре сочли, что данная информация нарушает законодательство о рекламе, а также способствует интересу к психотропным добавкам.
Перовский районный суд назначил владельцу заведения штраф.
Не согласившись с постановлениями Перовского районного суда, организация обратилась с жалобами в Московский городской суд. Но все постановления оставили без изменений, а жалобы владельца заведения — без удовлетворения.
Певицу Ольгу Бузову обвинили в плагиате логотипа. На коллекции своих маек она использовала значок, похожий на эмблему Лиги чемпионов УЕФА. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поиронизировал на предмет того, что Бузова могла заключить сделку с УЕФА. Он также предостерег, что подобное поведение обычно приводит к значительным штрафам.
360tv.ru: последние новости
Появилась вакансия тайного «выпивохи» для баров Москвы и Петербурга Ресторанам предложили раскрутку за счет фейковых отзывов перед ЧМ Ученые узнали о пользе маленьких порций алкоголя
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Фильмы, которые никто не смотрит два раза6
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение