Пиво с коноплей обошлось московскому ресторану в 840 тысяч рублей

Один из ресторанов на востоке Москвы был оштрафован на 840 тысяч рублей за продажу пива с листьями и цветками конопли. Об этом сообщила пресс‐служба Генеральной прокуратуры.

Пиво с соответствующим названием и соцветиями растения в составе было обнаружено в барной карте заведения. Реклама сопровождалась графическими изображениями листьев конопли, поэтому штраф был выписан за пропаганду.

прокуратуре сочли, что данная информация нарушает законодательство о рекламе, а также способствует интересу к психотропным добавкам.

Перовский районный суд назначил владельцу заведения штраф.

Не согласившись с постановлениями Перовского районного суда, организация обратилась с жалобами в Московский городской суд . Но все постановления оставили без изменений, а жалобы владельца заведения — без удовлетворения.