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2—3 июня в Москве пройдет конференция для дизайнеров HoReCa Build 2018
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2—3 июня в Москве пройдет конференция для дизайнеров HoReCa Build 2018 

Inmyroom 4 часа назад
Фото: Inmyroom
Тема конференции — интерьерный дизайн ресторанов и отелей.
В рамках мероприятия на одной площадке соберутся более 200 дизайнеров: они расскажут, как проектировать ресторан и что хочет ресторатор от дизайнера интерьера. Спикеры будут делиться опытом построения отношений с владельцами ресторанов и раскроют секреты успешного ресторана.
Перед слушателями выступят 18 лучших экспертов на рынке. Среди них Игорь Беляев, основатель и владелец Агентства полного цикла в Horeca и офисной недвижимости FINOARTE, Роман Буняков, бизнес-тренер фуд-инкубатора в школе Аркадия Новикова, Максим Волков, идейный вдохновитель ресторанных проектов группы by Maxim Volkov и многие другие.
Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Есть возможность смотреть on-line трансляцию не выходя из дома.
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