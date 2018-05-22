2—3 июня в Москве пройдет конференция для дизайнеров HoReCa Build 2018

Тема конференции — интерьерный дизайн ресторанов и отелей.

В рамках мероприятия на одной площадке соберутся более 200 дизайнеров: они расскажут, как проектировать ресторан и что хочет ресторатор от дизайнера интерьера. Спикеры будут делиться опытом построения отношений с владельцами ресторанов и раскроют секреты успешного ресторана.

Перед слушателями выступят 18 лучших экспертов на рынке. Среди них Игорь Беляев , основатель и владелец Агентства полного цикла в Horeca и офисной недвижимости FINOARTE, Роман Буняков, бизнес-тренер фуд-инкубатора в школе Аркадия Новикова Максим Волков , идейный вдохновитель ресторанных проектов группы by Maxim Volkov и многие другие.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Есть возможность смотреть on-line трансляцию не выходя из дома.