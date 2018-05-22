Рестораны Il FORNO открыли для гостей летние веранды

Рестораны Il FORNO на Кутузовском проспекте и на Неглинной улице открыли для гостей летние веранды, сообщают наши коллеги из Restoran.ru.

С большой обновленной веранды на Кутузовском открывается живописный вид на набережную Москвы-реки, Белый Дом и Москва-Сити. В этом сезоне здесь снова появились удобные столы, изготовленные из дерева и украшенные каменными вставками горных пород.

Мягкие кресла и комфортные диваны располагают к продолжительному отдыху, бирюзовые и светло-серые цвета интерьера, корзины с сочными овощами и фруктами придают свежести жарким солнечным дням. Яркие растения на веранде ограждают гостей от городской суеты. Всего летнее пространство на Кутузовском вмещает 66 посадочных мест.

Средний чек: 2000-3000рублей Адрес: Кутузовский пр., д. 2/1, стр. 6 (перед гостиницей «Украина», вход со стороны наб. Тараса Шевченко)

В Il FORNO на Неглинной летняя площадка — это два уютных столика в европейском стиле. Перед посещением ресторана можно прогуляться пешком по центру города, встретиться с друзьями, а в самом ресторане устроиться поудобнее на свежем воздухе и заказать напитки из нового барного предложения, классические коктейли и мороженое, а также блюда на компанию из сезонного меню.

Адрес: ул. Неглинная, 8/10