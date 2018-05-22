В отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park открылся ресторан

В Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park еще одно открытие — ресторан русской кухни Heritage. Шеф-поваром проекта стал Денис Мухин , за плечами которого 13 лет работы на круизных лайнерах и в ресторанах при отелях. На кухне Heritage используют исключительно локальные продукты — ресторан работает с отечественными фермерскими хозяйствами и кооперативами, которые объединяют грибников или рыбаков по всей стране.

В меню можно найти как популярную классику русской кухни, так и блюда, приготовленные по старинным рецептам: печеная свекла с козьим сыром (580 п.), стерлядь под икорным соусом с полбой, строганина (570 р.), уха из раков (870 р.), сугудай из муксуна (650 р.), бефстроганов со сметаной (760 р.), ушное из ягнятины с репой (870 р.), домашние кундюмы с грибами (570 р.), кулебяка с лососем (440 р.), расстегаи со стерлядью (280 р.), традиционные блюда с императорского стола вроде пожарской котлеты по оригинальному рецепту из Торжка (670 р.), зеленые щи из щавеля и свекольной ботвы (460 р.), оливье (560 р.) и пельмени с камчатским крабом (940 р.).

Мясо и рыбу здесь готовят во всех вариациях — запекают на открытом огне или в угольной печи, тушат, томят и жарят. Традиционные способы приготовления сочетаются с современными, например, применяется высокое давление или техника дегидрирования.

Барная карта составлена из вин из Старого и Нового света, игристых позиций, крепких напитков, оригинальных коктейлей, традиционных травяных, листовых чаев и селективного кофе, пишет «Афиша».

Интерьером ресторана Heritage, расположенного рядом с историческим Петровским парком, занималась компания Ara Design. Дизайнеры использовали металлические люстры, напоминающие стаю журавлей, гастро-станции из тяжелого деревянного массива и камня, а на полках расставили кадки и бочонки с домашними соленьями и моченьями, которые гости также могут заказать в качестве закуски «в стол». Центральное место в ресторане занимает открытая кухня. Здесь можно не только понаблюдать за работой команды поваров, но и пообщаться с ними, узнать особенности приготовления или историю того или иного блюда.

В ресторан можно попасть двумя путями: через отдельный вход с улицы или через лобби отеля. Летом откроется большая терраса с видом на Московскую аллею, которая рассчитана на 120 человек.

Средний чек: 1500–2500 рублей Адрес: Ленинградский просп., 36, стр. 33