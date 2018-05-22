Экс-шеф-повар Кремля Виктор Беляев: «Эта работа все-таки для мужчин»

— Как вы решили стать поваром?

— Мне иногда говорят: вы, наверно, с детства любили готовить. Ничего подобного. Когда я заканчивал 8-летку, все хотели быть космонавтами. Я родился в рабочем поселке Москвы Измайлово, у нас в семье было трое детей и мама воспитывала нас одна. Дед-фронтовик, дошел до Берлина, потерял ногу, был мне вместо отца. Я любил историю, и до сих пор ей увлекаюсь, и подал документы в историко-архивный техникум. Но тогда дед мне сказал: ты будешь сидеть в темной комнате, весь в чернилах и нарукавниках, получать 50 рублей, а как собираешься кормить семью?

Именно он увидел объявление на дверях кулинарного училища, пошел на День открытых дверей, познакомился с моим будущим мастером производственного обучения. И затем на семейном совете сказал: сейчас неплохая стипендия (сначала 26 рублей, а потом 32, а это тогда были деньги) и профессию получишь.

— Где начали работу?

— Я очень хорошо учился и одним из двух студентов на курсе получил пятый разряд, поэтому меня распределили в ресторан «Прага». Там я сначала две недели чистил яйца. Конечно, это было очень скучно, но зато теперь я могу их чистить одной рукой, одним движением. Потом перевели в мясной и рыбный цеха, разделывал заготовки, прошел все ступени в работе, начиная с самой нижней. Я застал старых мастеров. Они научили меня лепить расстегаи, двумя ножами зелень резать, селедку чистить одним махом, руками без ножа.

Однажды нас отправили обслуживать банкет в Кремле, и там меня заметил шеф. Затем я ушел в армию, потом снова вернулся в «Прагу». Мы выезжали на банкеты в посольства. И когда снова попал на обслуживание в Кремль, шеф позвонил мне и предложил работу. Прошел проверку 9-го отдела КГБ и приступил в 1977 году.

Маргарет Тэтчер, Индиру Ганди, Иногда нас посылали на особняки на Воробьевы горы. Это резиденции лидеров иностранных государств, когда они приезжают к нам с официальными визитами. Первым, для кого я там готовил, стал генеральный секретарь коммунистической партии Лаоса. А наставником у меня был личный повар Сталина, тогда ему уже было 79 лет. Потом были многие руководители государств. Я обслуживал экс-президента Америки Ричарда Никсона Фиделя Кастро , Гельмут Коля, французского президента Жискар ДʼЭстена, представителей дружественных нам социалистических стран, деятелей науки, искусства.

— Кто-то из них запомнился особыми предпочтениями?

— Да, например Ричард Никсон очень любил рыбу, так как был заядлым рыбаком. А однажды мне даже довелось учить готовить Индиру Ганди. Дело в том, что их делегация жила две недели и блюда не должны были повторяться. А я уже приготовил все что только можно и вспомнил деревенский рецепт: лапша на гусиных желтках. Когда она ее поела, то пришла ко мне на кухню, чтобы лично поблагодарить и попросила научить готовить это блюдо. Потом, через несколько месяцев, когда она снова была в Москве, то специально пришла ко мне и рассказала, что ее семье очень понравилось, как она сама приготовила эту лапшу и подарила мне в знак благодарности фигурку буддийского божества. Я до сих пор ее храню.

— А из российских лидеров кого кормили?

— Всех, начиная от Брежнева и заканчивая Путиным.

— У кого какое любимое блюдо? — Леонид Ильич предпочитал уху. А Владимир Владимирович любит мороженое. — А вы что любите готовить? — Люблю просто готовить, когда у меня плохое или хорошее настроение. Часто еду на рынок, покупаю продукты и кормлю свою семью. Лично я предпочитаю мороженое из бородинского хлеба. Это старинный русский рецепт. Несмотря на то, что это десерт, иногда оно идет добавкой к закускам или горячему. А из горячих блюд люблю классику: котлеты с макаронами. Я считаю, что мы должны возвращаться с нашей национальной русской кухне. — Кто, на ваш взгляд, лучший повар: мужчина или женщина? — Я считаю, что работа повара на кухне, где тяжелые кастрюли, постоянно жарко — это все-таки для мужчин. Но это не значит, что женщина не должна быть хозяйкой. У меня у самого жена тоже повар. Мы познакомились, когда работали в «Праге». Женщины очень хорошо делают кондитерку: красиво украшают торты, у них более тонкие вкусовые предпочтения. — Что нужно делать, чтобы подниматься по карьерной лестнице? — Все зависит от ваших желаний и возможностей. Кого-то вполне устраивает работать на одном месте много лет и в этом нет ничего плохого. Например, мой однокурсник 20 лет готовит супы в одном из московских ресторанов. И сколько я не предлагал устроить куда-то, он отвечал, что счастлив на своем месте. Я, наверно, отличаюсь лидерскими качествами, могу руководить людьми. 31 год отработал в Кремле от повара до генерального директора комбината питания «Кремлевский». Постоянно учился в процессе работы. Сначала техникум общественного питания, потом окончил Плехановский институт. Когда стал директором, получил второе высшее образование — экономическое. Недавно закончил английскую школу менеджеров. Постоянно учусь и вам советую. — Как можно в регионах научиться современным тенденциям? — Я являюсь президентом национальной ассоциации кулинаров. С 1993 года мы постоянные члены WACS — Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров. Мы сейчас в Москве работаем над созданием национальной академии кулинаров. Она будет заниматься обучением студентов и повышением квалификации уже работающих поваров. В Самаре будет создан филиал национальной академии кулинаров.