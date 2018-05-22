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Нижегородские школьники попробуют блюда от шеф-повара
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Нижегородские школьники попробуют блюда от шеф-повара 

В городе N 3 часа назад
Фото: В городе N
22 мая учащиеся нижегородской гимназии № 17 попробуют блюда школьного меню в исполнении шеф-повара. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода. Таким образом, Единый центр муниципального заказа собирается популяризировать вкусную и здоровую пищу среди школьников областного центра.
В рамках проекта «Один день в школьной столовой» повара приготовят традиционные завтраки для учеников гимназии под руководством шеф-повара компании «Rational» Рамиля Ахметова.
Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил руководству ЕЦМЗ скорректировать школьное меню с учетом пожеланий и предпочтений нижегородских школьников и их родителей. Также ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде будет запущен пилотный проект по внедрению специального меню для детей-аллергиков.
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
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