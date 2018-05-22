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Greenvald Парк Скандинавия 

CHIPS journal 59 минут назад
Фото: CHIPS journal
В этом парке есть все для любителей отдыха на природе: удобные места для барбекю и шашлыков, комфортные коттеджи, гриль-беседки, гриль-домики, панорамный ресторан. Зимой здесь можно покататься на беговых лыжах, сноуборде, посетить баню, полюбоваться первозданной природой. Летом развлечений намного больше: рыбалка, веревочный парк, троллей, детская площадка, велопрокат.
На территории парка есть детский и взрослый скалодром, лучно-арбалетный тир, прокат байдарок и лодок, детские уголки и батуты. В коттеджах и ресторане имеются доступ в интернет, спутниковое телевидение. Также в ресторане есть все для караоке, а семьям с детьми обеспечат комфорт детские стульчики и пеленальный столик (в коттеджах — манежи и специальные детские принадлежности).
В ассортименте блюд ресторана есть и детское меню: салаты (от 180 руб.), супы (от 220 руб.), горячие блюда (пельмени, наггетсы, котлеты, паста) — от 170 руб., блины (от 150 руб.), сырники (от 170 руб.). В стоимость пребывания в коттеджах включен завтрак из 5-7 блюд (на выбор).
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