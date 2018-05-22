Правила жизни шефа Антона Клетарова

Я не могу представить свою жизнь без своего любимого дела и без своих любимых детей. Еще Чехов говорил, что мужчина состоит из мужа и чина — и я с ним полностью согласен.

Если бы я не был шеф-поваром, стал бы, скорее всего музыкантом. Я занимался музыкой профессионально, играл в группе на трубе. И думаю, у меня неплохо получалось. Но интерес к гастрономии и к творчеству на кухне оказался сильнее.

Самое важное на кухне — это, как и в любом деле, дисциплина и профессионализм. На ресторанной кухне важны толковые собранные повара, готовые работать в команде.

Сложно выделить какое-то одно блюдо или даже группу блюд, которые я готовлю лучше всего. Я стремлюсь делать все максимально хорошо, любое блюдо создавать как гастрономический шедевр. Иначе неинтересно! Каждое блюдо, которое я готовлю в ресторане Hills или дома, «получает» от меня максимум внимания. Думаю, что даже что-то очень простое и то, что готовил уже много раз, заслуживает творческого подхода и самоотдачи.

Невозможное возможно. Наверное, я бы не хотел ограничивать себя рассуждениями в категориях «возможное — невозможное». Во всяком случае, в профессии я стараюсь не ограничивать свое поле деятельности искусственными рамками.

Если я чего-то не знаю, то я спрашиваю у интернета. Как правило, ответ находится.

Готовить я научился еще в детстве, у своего отца — мне нравилось за ним наблюдать, а потом повторять его действия. Но, конечно, профессионально готовить я научился позднее, на практике в ресторане во время учебы в пищевом колледже.

Уверен, что лучший отдых для меня — вместе с моей семьей. А где — не так уж и важно.

Очень важная книга для меня — «Модернистская кухня» (Modernist Cuisine). Это настоящий путеводитель в мир кухни и гастрономии, увлекательный трактат, в котором можно найти ответы на все вопросы относительно искусства повара. Ну, или почти на все. Думаю, что эту книгу можно действительно рекомендовать всем — профессионалам и любителям кулинарного искусства.

Хорошего ресторана не может быть без слаженной профессиональной команды и толковых руководителей. Но если хотите «по гамбургскому счету», для хорошего ресторана нужно сочетание множества факторов, среди которых действительно нет мелочей.