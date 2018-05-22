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Гигантскими креветками-гриль угостят жителей Черемушек на площадке «Рыбной недели»
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Гигантскими креветками-гриль угостят жителей Черемушек на площадке «Рыбной недели» 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
На фестивале «Рыбная неделя» Черемушках горожан накормят супом том-ям и ухой из осетра, свежими мидиями с разными соусами, гигантскими креветками-гриль и командорскими кальмарами, передает газета «Москва За Калужской заставой». Все эти вкусности можно попробовать на Профсоюзной улице, владение 41.
Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» продлится в Москве до 27 мая. На нем жители столицы могут приобрести рыбу и морепродукты со всей страны, а также попробовать необычные блюда от 30 московских ресторанов. Так, на Профсоюзной улице можно попробовать морского черта — по вкусу он напоминает знаменитое фуа-гра. Здесь же гостям предложат наваристую уху с лососем по-московски, космический бургер с треской под маринадом и лепешку с форшмаком.
В культурную программу «Рыбной недели» вошел 131 спектакль проекта «Золотая маска» в городе». Гости увидят постановки театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Пензы, Ульяновска, Южно-Сахалинска, Ставрополя и Иркутска. Они пройдут на площади Революции и в Черемушках, на Профсоюзной улице.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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