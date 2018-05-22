Политическая кухня Армена Гаспаряна

— на закуску: Почему дело Скрипаля забыли, а русофобия продолжается?

-основное блюдо: Как встреча Путина и Меркель отразится на ситуации в Сирии и на Донбассе?

Будет остро и горячо!

На дегустацию приглашены:

Модератор дискуссии — российский политолог, блогер, радиожурналист Армен Сумбатович Гаспарян

Политическая кухня Армена Гаспаряна — только оригинальные рецепты!

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