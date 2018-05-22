22 мая в 14:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» в рамках проекта «Политическая кухня» шеф-повар, политолог Армен Гаспарян представит три своих свежих блюда:
— на закуску: Почему дело Скрипаля забыли, а русофобия продолжается?
-основное блюдо: Как встреча Путина и Меркель отразится на ситуации в Сирии и на Донбассе?
-десерт: О чем Трамп будет говорить с Ким Чен Ыном?
Будет остро и горячо!
На дегустацию приглашены:
— директор Международного института новейших государств Алексей Анатольевич Мартынов
— политолог, востоковед, директор ИСИП РУДН Дмитрий Александрович Егорченков
Модератор дискуссии — российский политолог, блогер, радиожурналист Армен Сумбатович Гаспарян
Политическая кухня Армена Гаспаряна — только оригинальные рецепты!
Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24 e-mail:n.stukova@pnp.ru *«Политическая кухня» — это специальный проект «Парламентской газеты», созданный для обсуждения самых злободневных событий внешней и внутренней политики России.