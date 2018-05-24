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Ресторан «Сопрано» и «Центр К» во Владикавказе вновь открыты посетителям
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Ресторан «Сопрано» и «Центр К» во Владикавказе вновь открыты посетителям 

АиФ Ставрополье 5 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Суд снял запрет на эксплуатацию двух развлекательных заведений Владикавказа, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального УФССП.
Руководители ресторана «Сопрано» и центра культурного отдыха «Центр К» прислушались к требованиям прокуратуры. Они оперативно устранили нарушения, которые обнаружила проверка пожарной безопасности и содержания здания и оборудования. Суд счёл проделанную работу достаточной.
Судебные приставы Владикавказа выехали на объекты и вручили руководству документы о возобновлении деятельности. С 23 мая оба заведения открыты для посетителей.
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