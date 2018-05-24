Ресторан «Сопрано» и «Центр К» во Владикавказе вновь открыты посетителям

Суд снял запрет на эксплуатацию двух развлекательных заведений Владикавказа, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального УФССП.

Руководители ресторана «Сопрано» и центра культурного отдыха «Центр К» прислушались к требованиям прокуратуры . Они оперативно устранили нарушения, которые обнаружила проверка пожарной безопасности и содержания здания и оборудования. Суд счёл проделанную работу достаточной.

Судебные приставы Владикавказа выехали на объекты и вручили руководству документы о возобновлении деятельности. С 23 мая оба заведения открыты для посетителей.