Ресторан во Владикавказе сочли небезопасным на суде

Ресторан во Владикавказе закрыли за нарушения пожарной безопасности, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе региональной прокуратуры

Проверки пожарной безопасности привели специалистов МЧС и прокуратуры в ресторан «Сопрано». Оказалось, что заведение не соответствует требованиям технического регламента и федерального законодательства. Ресторан работал с грубыми нарушениями, которые могли привести к гибели людей во время несчастного случая.

Прокурор Затеречного района Владикавказа обратился с ходатайством о принятии обеспечительных мер до устранения нарушений. Суд удовлетворил иск, поэтому ресторан будет временно закрыт.