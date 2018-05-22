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Ресторан во Владикавказе сочли небезопасным на суде
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Ресторан во Владикавказе сочли небезопасным на суде 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ресторан во Владикавказе закрыли за нарушения пожарной безопасности, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
Проверки пожарной безопасности привели специалистов МЧС и прокуратуры в ресторан «Сопрано». Оказалось, что заведение не соответствует требованиям технического регламента и федерального законодательства. Ресторан работал с грубыми нарушениями, которые могли привести к гибели людей во время несчастного случая.
Прокурор Затеречного района Владикавказа обратился с ходатайством о принятии обеспечительных мер до устранения нарушений. Суд удовлетворил иск, поэтому ресторан будет временно закрыт.
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