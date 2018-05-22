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Сооснователь бизнес-школы «Сколково» Гор Нахапетян открыл новый ресторан в Москве
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Сооснователь бизнес-школы «Сколково» Гор Нахапетян открыл новый ресторан в Москве 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Гор Нахапетян. Фото: Фото: Андрей Стекачев/Inc.
Предприниматель и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Гор Нахапетян вместе с совладельцами управляющей компании «Агонь» запустил в Москве ресторан Dilly.
Компания «Агонь», совладельцами в которой также выступают Мария Высотова, Эльвира Мандровская и Карен Нагапетян, открыла на Ленинском проспекте ресторан с блюдами на каждый день. В меню ресторана есть устрицы, сморреброды, щупальцы осьминога на гриле, а также такие закуски, как битые огурцы с соусом понзу или пекинская капусту кимчи с устрицами.
Бренд-шефом Dilly стал Андрей Коробяк, участвовавший в проектах La Table du Gourmet, LʼAuberge de lʼIll и Egoist. Вместе с шеф-поваром Денисом Крыловым они разработали меню из 30 позиций, отмечает портал «Городская еда». Винную карту Dilly создавал сомелье Дмитрий Базашвили, работавший вместе с Гором Нахапетяном над рестораном «Арагви». Шеф-барменом проекта стал Алексей Комаров.
Управляющая компания «Агонь» также запустила ресторан Fish Chain. Сейчас компания планирует запустить два проекта в здании кинотеатра «Октябрь».
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Осенью прошлого года стало известно о планах Гора Нахапетяна по запуску маркетплейса Experum, на котором стартапы смогут консультироваться с менторами. Соучредителями проекта выступили Петр Климов и Евгений Ларионов. С помощью этого проекта Нахапетян решил автоматизировать и монетизировать менторство в «Сколково», которое на протяжении десяти лет было бесплатным.
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