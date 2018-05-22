Семь неуловимых фургонов с едой Челябинска

Фудтраки — это фургоны, внутри которых готовят еду или напитки, Приготовленное тут же на месте их продают прохожим. В отличие от стационарных точек, фудтрак не всегда удается застать на одном и том же месте дважды: график у машин хаотичный, плюс локации часто меняются.

К лету фургоны активизируются и просыпаются после снежных каникул. Так что сейчас самое время рассказать, где можно найти семь неуловимых фургонов с едой Челябинска.

Бургерная лавка #Науглях

Локация: у дороги по адресу ул. Труда, 187 Фудтрак начал работать осенью 2017 года. Сначала машина находилась на Комсомольском проспекте, но сейчас переехала поближе к центру: стоит напротив супермаркета Молния на Труда. Готовят в фудтраке только бургеры, зато какие! Есть острый «Сальса бургер», грибной бургер, а в ближайшее время может появиться бургер с беконом и ананасом. Стоимость одного от 200 до 250 рублей.

Black rock

Локация: парковка у дома по адресу ул. Воровского, 68 Бургерный фудтрак, спрятавшийся на парковке у областной больницы. Гости на машинах могут на 15-20 минут встать бесплатно на парковку рядом. Радуют демократические цены и разные размеры блюд. Имеются: S-бургеры за 100-120 рублей, L— бургеры с двумя котлетами за 150-160 рублей и огромный XL-бургеры за 190. Можно сделать предзаказ по телефону 89080609666.

Marko Burgers

Локация: памятник Курчатову

Полюбившийся челябинцам Marko Burgers, а ранее Foodtruck B. B. Q., открылся после зимний каникул там же, на Площади Науки. Принимают гостей ежедневно с 21:00 до 22:00, кроме воскресенья: в этот день у них выходной. К открытию успели полностью обновить меню, добавили два новых вкуса. Стоят блюда порядка 230 рублей.