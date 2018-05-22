Лучшие винные веранды лета 2018 

Где выпить после трудного дняNoneПростые вещи на Большой НикитскойБольшая Никитская, 14. https://www.facebook.com/prostyeveschi/Винный ветеран отмечает десятилетие своей веранды. Не мало, однако. Все десять лет на веранде подают незамысловатые вариации на тему комфортной кухни и предлагают достаточно широкую линейку вин, 60 из которых вы можете попробовать по бокалам. Будете рядом, зайдите поздравить ребят.Twins GardenСтрастной бульвар, 8а. https://www.facebook.com/twinsgardenmskЕсли нравится «побогаче» и «в самом центре» вам сюда. Более 1000 этикеток. Есть даже вино, созданное специально для ресторана с первым российским биодинамическим хозяйством Uppa Winery. Что касается еды, тут она не менее занимательна, чем винный ассортимент. Сложносочинённая, из продуктов, выращенных на ферме под руководством братьев Березуцких. Бар 134-я Тверская-Ямская улица, 13. https://www.facebook.com/13winebar/Небольшой бар на районе второй год радует приятной верандой. Владельцы заявляют 200 наименований, по факту их не более 100, в сопровождении одностраничного меню от Кати Плотниковой, в котором можно найти все необходимое под вечер с вином на веранде: изумительный хлеб, большое количество закусок и паштеты. Винный базарНикитский бульвар, 12а; Большая Садовая, д.1. http://vinniybazar.ru/Самая большая винная сеть города. Веранды две: на Никитском бульваре и на Садовой. Городские, компактные и с большим ассортиментом в 350 позиций, более 10 из которых по бокалам. Тут любят удивлять и предложат вина из Туниса, Уругвая, Греции и Люксембурга. Удобно зайти «на ход ноги». В меню масса интересных и не банальных закусок по смешным ценам. МагнумУлица Лесная, 5б. https://www.facebook.com/MagnumwinebarПожалуй, это самый американский винный бар в Москве. Такой, в который ходят клерки после тяжелого рабочего дня. Созданный с педантичной четкостью и ориентированный на публику из больших компаний, восседающих на Белой Площади. В карте более 100 позиций, 60 по бокалам. Но особенно хорошо на веранде во время бранча по выходным, когда игристое от 190 рублей за бокал под болтунью с голубым сыром. I like wine 2.0Улица Тимура Фрунзе, 11, стр.19. https://www.facebook.com/ilikew2.0/Один из немногих баров столицы, имеющий собственный винный портфель. То есть фактически вина, которых не найти в пределах России. Недавно бар пошел дальше, и создал просекко имени своего владельца, Владимира Перельмана, которое разливают по бокалам. Именно в этом баре сети веранда спрятана во дворе. Зеленая, приятная, с обилием мягких диванов и причудливых аксессуаров, а также достойной едой и хорошим сервисом. Продолжение следует…Фото: iStock.com/Jeremy_Bentham