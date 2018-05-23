Кулинарное сообщество России соберется на фестивале «Арзамасский Гусь»

фото из социальной сетиКулинарное сообщество России соберется на фестивале «Арзамасский Гусь»

Кулинарный фестиваль «Арзамасский Гусь» соберет профессионалов кулинарного дела со всей страны 26 мая на территории профилактория «Морозовский». Гостей фестиваля ждут кулинарные мастер-классы, конкурс барбекю, море вкусной еды и концерт группы Trubetskoy*— (Минск).

Фестиваль «Арзамасский Гусь» за годы существования стал местом встречи кулинарного сообщества России. «Дружба народов» — тема грядущего фестиваля «Арзамасский Гусь». К традиционным блюдам из локальных продуктов добавятся блюда разных кухонь почти со всего мира, в исполнении шеф-поваров известных ресторанов.

В этом году гостей фестиваля ждет новая насыщенная программа. Одно из главных нововведений — конкурс барбекю. Победители, по традиции, получат ценные призы от организаторов и партнеров.

На площадке «Кулинарного театра» свои мастер-классы покажут лучшие шеф-повара со всей страны:

Андрей Сулима — шеф-повар и основатель кулинарной студии Андрея Сулимы (Нижний Новгород);

Андрей Колодяжный — шеф-повар ресторана «Modus» (Москва);

Сабина Мельничук — шеф-повар ресторана «Роберто» (Нижний Новгород);

Александр Гониашвили — шеф-повар ресторана «Boutique Hall» (Чебоксары).

За семь лет существования фестиваля «Кулинарное шоу» — стало любимой площадкой гостей «Арзамасского гуся». Здесь шеф-повара приготовят и угостят всех желающих блюдами кухонь народов мира.

В завершении кулинарной программы пройдет благотворительный ужин в поддержку шеф-повара Максима Смирнова — гастрономический сет из пяти подач, включающий дегустацию вина от винного сервиса GOTO.WINE.

Бронь места по телефону: 419 53 24 За музыкальную часть будут отвечать танцевальные и вокальные коллективы Нижегородской области. Хедлайнером станет группа TRUBETSKOY (Минск), известная своими хитами: «Ау!», «Яблони», «Капитал».

Программа фестиваля «Арзамасский гусь»

Кулинарное шоу Готовим и едим шоу-блюда с шеф-поварами

Гости:

12.00 Сербская кухня — фасолевая чорба. Александр Шулягич, Балканский дворик

13.00 Бурятская кухня — буузы с мясом. Сирафима Раднаева, буузная «Байкал» (Сергиев Посад)

14.00 Армянская кухня — армянские макароны под охотничьим соусом с грибами и дичью. Андрей Сулима, кулинарная школа Андрея Сулимы

15.00 Мексиканская кухня — лепёшки на мангале с томленым гусем и йогуртом. Дмитрий Степанов , Куркума

16.00 Итальянская кухня — кошиотто ди маяле, свинина на вертеле. Семен Новослов, Monet

17.00 Русская кухня — арзамасский гусь в горячем маринаде с шишками, приготовлен на углях в имбирной карамели. Руслан Галузо, Мокроусов

Кулинарный театр

Уникальные мастер-классы шеф-поваров со всей страны.

Гости:

12.00 Максим Рыбаков, Пушкарская слобода (Суздаль) — Максим Сырников, директор фонда сохранения русской кухни (Москва)

13.00 Сабина Мельничук, Роберто (НН) — Анастасия Плеханова, Пушкарская слобода и Светлана Тупицына, Гостиный двор (Суздаль)

14.00 Кулинарная игра «Черный ящик»

15.00 Александр Николаенко, Селедка и кофе (НН) — Александр Гониашвили, Boutique Hall (Чебоксары)

16.00 Андрей Сулима, кулинарная школа Андрея Сулимы (НН) — Андрей Колодяжный, Modus (Москва)

Конкурс барбекю

13.30 Сбор и регистрация участников

13.50 Жеребьевка

14.00 — 14.40 Первый блок конкурса

15.00 — 15.40 Второй блок конкурса

16.00 Награждение победителей на большой сцене

Большая сцена

12.00 Начало работы города мастеров, фермерской лавки, детского города, ресторанного дворика, зоопарка.

12.00 Детская игровая программа: танцевально-игровая солянка с Мультяшками.

13.00 Торжественное открытие фестиваля. Приветственные слова организаторов и почетных гостей. Исполнение гимна фестиваля Валерием Семиным

13.20 Выступление народных и эстрадных коллективов: ансамбль казачей песни «Разгуляй» (Саранск), музыкальный коллектив «Веселые девчата», детский ансамбль «Алиса»

16.00 Награждение победителей конкурса барбекю

16.25 Выступление народных и эстрадных коллективов: дуэт «Саквояж», музыкальные дуэты: Надежда Орлова и Даша Пономарева, Катюшка и Алексей Сусловы, народный ансамбль «Отрада»

17.30 Танцевальный баттл: «TURBO-GO», «Динамика», «Карамель»

19.30 Интерактивное велотриал шоу 20.00 Специальный гость Валерий Сёмин (Москва)

21.00 Концерт группы «TRUBETSKOY» (Минск)

22.00 Театрализованное световое шоу, торжественный спуск гуся на воду Морозовского озера. Праздничный салют.

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