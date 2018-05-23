Города России разработали специальное меню для гостей ЧМ-2018

МОСКВА, 23 мая. / ТАСС /. Меню на иностранных языках, национальные блюда в новой подаче и гастрономический фестиваль на колесах подготовили в городах России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. В Казани для иностранцев испекут чак-чак более чем на тонну, в ресторанах Калининграда в меню появятся любимые блюда звезд мирового футбола Лионеля Месси Криштиану Роналду , в Саранске туристов угостят котлетами «медвежья лапа», а в Самаре — настоящим «Жигулевским». Что еще приготовили для футбольных гостей России — в материале ТАСС.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске.

Вкусный караван по городам чемпионата

Во время первенства по городам, принимающим матчи, отправятся автофургоны-фудтраки, в каждом представят коронные блюда российских регионов. В общей сложности рестораны на колесах проедут около 10 тыс. км — почти такое же расстояние, на которое простирается Россия с запада на восток.

"Каждый из 11 фудтраков несет концепцию своего города — мы покажем всю палитру городов-организаторов ЧМ в России. Например, Москва — это мобильная калашная, и будут представлены калачи с разными начинками — их можно наполнить сгущенкой, или печенью мурманской трески, или вкусностями от фермера из Переславля-Залесского", — рассказала ТАСС координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова

Фестиваль будет проходить в городах в тот же день, что и один из матчей. Проект стартует в Сочи 15 июня, перед встречей сборных Испании и Португалии.

Утиное магре и гигантский чак-чак Кроме передвижного фестиваля, который будет проходить по одному дню в каждом городе, местные рестораны и кафе подготовили специальные блюда, и попробовать их можно будет на протяжении всего чемпионата. Чтобы иностранцы не путались в названиях, меню перевели на иностранные языки. В Сочи шеф-повара ресторанов сделают акцент на местных продуктах: в числе фирменных блюд — утиное магре с вяленой хурмой и кремом из клюквы.

В одном из ресторанов курорта Красная Поляна «Горки Город» откроют свою кулинарную фан-зону у бассейна с необычными блюдами — бургером «Автогол», крыльями Буффона, названными в честь знаменитого итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона , жареной или запеченной по разным рецептам адлерской форелью и черноморской барабулей. Также в Сочи иностранцы смогут попробовать традиционные кавказские блюда — хачапури и шашлык.

В исторической части Казани — на набережной озера Кабан в Старотатарской слободе — откроется «Театр национальной кухни», где представят блюда кухонь разных народов. Кроме того, 17-18 июня в городе пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань»

"Креатив… фестивалю добавит скатерть, вытканная с элементами символики стран, команды которых приедут в Казань. Также будет создан самый большой чак-чак весом как минимум 1,3 тыс. кг. Надеюсь, он войдет в Книгу рекордов России", — рассказала директор городского комитета содействия развитию туризма Дарья Санникова

Кроме национальной тематики в ресторанах сделали акцент и на футбольную. Так, к приезду сборной Австралии в одном из заведений грузинской кухни начали готовить хачапури по-аджарски со страусиным яйцом. «Его можно есть большой компанией, вес — 2,5 кг», — отметила руководитель сети ресторанов Анастасия Римарева.

Мордовские блины и уральские пельмени

В Саранске болельщикам предложат толстые мордовские пшенные блины «пачат», которые будут подавать с разными начинками в формате бургера. Также гости Мордовии смогут попробовать похожий на квас свекольный напиток «поза» и котлеты «Медвежья лапа».

"Название пошло от легенды, согласно которой юноша, собирающийся жениться, должен был доказать свою силу, убив медведя и принеся избраннице его лапу. Сейчас в основе блюда, конечно, не медвежатина, а свиная и говяжья печень, из которой делается котлета в форме лапы животного", — рассказала ТАСС замминистра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Мордовии Марина Жулина.

В одном из ресторанов Екатеринбурга болельщиков готовы угостить пельменями более 20 видов из продуктов уральских фермерских хозяйств. Здесь также будут удивлять иностранцев оладьями из томленых кабачков с семгой домашнего посола, наваристым борщом со сметаной и вырезкой из телячьих щечек, солянкой. В другом ресторане болельщикам предлагают на пробу шесть видов оливье — с говядиной, перцем и острым соусом, с бужениной, с куриной грудкой и грибами, традиционный с колбасой, с ростбифом и со слабосоленым лососем собственного посола.

В зоне проведения фестиваля болельщиков в Екатеринбурге — в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского — организаторы подготовили фуд-зоны. Болельщиков побалуют уральскими пельменями, пряными говяжьими колбасками, окрошкой на домашнем квасе, сочным шашлыком, ароматным узбекским пловом и многочисленными пивными закусками. На фестивале можно будет не только продегустировать блюда со всего мира, но и научиться их готовить. «В дни матчей сборных Египта, Уругвая, Франции, Перу, Японии, Сенегала, Мексики и Швеции повара устроят гастрономические баттлы, а гости смогут попробовать блюда разных кухонь мира и проголосовать за лучшие», — сообщается на сайте екатеринбургской мэрии.

Стерлядь в шампанском и треска для Роналду

В Санкт-Петербурге меню для болельщиков разрабатывали и выбирали во время весеннего ресторанного фестиваля. По итогам голосования и экспертной оценки футбольных сетов победил набор блюд из запеченной свиной рульки, огурца, пива и десерта бланманже. Также эксперты составили топ-100 ресторанов, где можно познакомиться с петербургской кухней, которая считается самостоятельным направлением в кулинарии и имеет свои традиции.

"Французы привезли в наш город новые технологии обработки продуктов, которые мы стали активно использовать. Так появилась кухня, которая серьезно отличалась от чисто русской кухни, московской купеческой кухни", — пояснил первый зампредседателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков . По его словам, повара питерских ресторанов по-своему интерпретируют старинные рецепты, возвращают в меню и делают доступными блюда, которые когда-то считались привилегией высшего света, например стерлядь в шампанском.

В Калининграде для болельщиков подготовили специальный маршрут «Футбольное меню», который объединил 14 кафе и ресторанов самого западного областного центра России. К примеру, в одном из них в меню включили любимые блюда португальца Роналду — треску с картофелем и яичницей, а также аргентинца Месси — курицу по-неаполитански.

Жигулевское пиво и «Волгоградский буфет»

Особый интерес для болельщиков в Самаре, несомненно, представляет бренд этого города на Волге — жигулевское пиво. Самарцы уверены, что настоящее «Жигулевское» может быть родом только из Самары.

В начале июня в «Волгоградском буфете», под который стилизуют один из ресторанов в центре Волгограда, состоится презентация фирменного меню для гостей ЧМ, в которое вошли: осетровая уха «Волгоградская», яичница «Волжская», торт «Царицынский» из ржаной муки с каймаком.

"В рецептах используются продукты нашего края — горчичное масло, рыба, овощи, злаки, фрукты и ягоды, фермерские продукты. Все это экологически чистые продукты", — рассказала ТАСС региональный представитель Федерации рестораторов и отельеров России Елена Зубкова

Африканские болельщики смогут отведать филе страуса, гости из Саудовской Аравии — арабский кебаб из баранины и другие халяльные блюда. А селедке с ржаными сухариками будут рады гости из Исландии, бифштексу с кровью и многочисленным сортам эля и пива — англичане, а поляки должны оценить капустняк и сальтисон из свиных ножек.

Донская уха на «ресторанной миле»

На левом берегу Дона в Ростове-на-Дону к чемпионату мира появилась «ресторанная миля», где можно насладиться блюдами донской, общекавказской и армянской кухни. На период чемпионата ресторанам рекомендовали не подтверждать заранее бронирование столов, чтобы гости города могли в любой момент зайти и всегда были свободные места.

Одно из фирменных блюд ростовского края, донскую уху, в Ростове будут подавать с соблюдением всех традиций. «На подносе приносят в глиняном горшочке уху из нескольких видов рыбы, к ней подают в рюмке 10 граммов водки. Официантка выливает водку в эту уху, берет щипцами уголек и гасит его в уху, от чего она приобретает запах дыма», — рассказала ТАСС директор Ассоциации турагентств Ростовской области Наталья Косьмина.

В отдельных заведениях появится халяльное меню для арабских гостей, а гостиницы, в которых будут проживать иностранцы, включили в меню блюда из их национальных кухонь. В Таганроге, где планируют жить мексиканские болельщики, приготовили «царскую трапезу».

"В нее входят блюда по старинным рецептам и с красивыми названиями, например каша «Жемчужная» — это перловка, томленная в кокосовом молоке. Там же будут, например, очень красивые коврижки в виде корон. Мы хотим показать им старинные русские традиции и совместить это с обрядом посвящения в казаки", — рассказала исполнительный директор «Городского туристического центра» Таганрога Наталья Бартенева.