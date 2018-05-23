Rock and роллы: 4 места в Москве, где стоит поесть суши

Пройдет каких-то десять лет, и суши, роллы и сашими заполонят меню «Шоколадниц», а еще через десять в Москве случится воистину Ренессанс Японии. Выяснится, что имбирь должен быть натурального цвета, сыр Филадельфия добавляется от безысходности мастерства и продуктов, а роллы можно есть руками. Перемен требуют наши сердца, поэтому решили разобраться: где самые вкусные роллы в Москве.

Shiba

«Новый Новиков на Патриках» — звучит, как заклинание на успех. В самом гастрономическом ареале в аккурат напротив Pinch Аркадий Анатольевич открывает демократичный японский ресторан, и через пару дней сюда приходит «вся Москва». В интерьере «маленького местечка» (а название переводится именно так) все просто: бетон плюс дерево, яркий, одновременно смысловой и цветовой акцент в виде красного круга. Это древний знак «облик реальности», который достаточно растиражирован в Японии, в том числе красуется на флаге. ДНК Shiba — сдержанность и минимализм в интерьере и аутентичность с утонченностью в меню: 12 видов сашими (от 600 руб.), 10 разновидностей суши (от 180 руб.), а также роллы (от 550 руб.). На кухне в паре работают Кикучи Масао и Андрей Цой , а за барной стойкой колдует Артем Талалай, который смешивает лаконичные коктейли, используя типично японские ингредиенты.

Роллы уверенно стремятся к лучшим в городе (мнение редакции может не совпадать с мнением автора), в порции от 3 до 5 штук, а средняя цена — 650 рублей. Рис варят правильно, начинки не жалеют, соусами и сыром плохую рыбу не прикрывают и авокадо используют очень спелый.

Адрес: большой Палашевский переулок, 1/14с1

Лайфхак: пока нет лицензии на алкоголь, бокал просекко — в подарок!

Must try: роллы Ассорти из рыбы (5 штук за 950 руб.): лосось, тунец, сибас с авокадо, шисо и трюфельным маслом.

«Нэко»

Небольшой панорамный бар на втором этаже от «С. И. Д. Р Групп» («Кот Шредингера», караоке-театр «Синематограф»). Эта ресторанная группа специализируется на концептуальных барах, рассказывающих свою историю, которая построена вокруг коктейлей и поддержана едой. «Нэко» — это про Японию: здесь элегантно синие стены и деревянные волнообразные конструкции на потолке, которые навевают мысли о море и жарком дне. Если взять меню напитков в виде веера, ощущения усиливаются. Формат пространства — суши-бар, устроенный вокруг стойки, но самые классные столы возле окон. Приятный вид на вечерний город идет бонусом. Бар работает с 18.00, а по понедельникам и воскресеньям — выходной!

Меню уместилось на листе А4, но в нем есть все: сашими, севиче, татаки, жареный рис (за 400 граммов с овощами просят 180 рублей, а за морепродукты — 540 рублей), лапша, целых пять разновидностей мисо-супа (классика, с лососем, с угрем, с крабом, с креветкой) и шесть видов роллов. Оцените авторские придумки шефа: например, «Мрамор» (990 руб.) готовят с говядиной вагю и розовым перцем, а ролл, который взорвет ваш Instаgram, называется «Нэко» (990 руб.). Внутри хамачи, лосось, краб, тунец, а снаружи — пять разных соусов: юдзу, шисо, ореховый, трюфельный и васаби.

Адрес: Большой Путинковский переулок, 5 Лайфхак: в меню совсем нет кофе, зато чаев — великое множество, никто не удивится, если вы с томным видом попросите гречишный.

Must trу: татаки new style: хамачи с трюфельным соусом, обожженный с кунжутным маслом.

Villa Sumosan

Sumosan — один из старейших и знаковых ресторанов Москвы с филиалами в Лондоне, Монте-Карло и Дубае. Все 20 лет существования здесь манифестировали качество и самые лучшие ингредиенты. Родная сестра Sumosan — Villa — была открыта полтора года назад в Хамовниках. «Вилла» располагает двумя этажами, где современный японский дизайн дополнен бетоном, натуральным камнем и деревом. Никакие кулинарные процессы не скрывают, а наоборот гордо выставляют напоказ: на первом этаже находится суши-бар, на втором — открытая кухня с японским грилем «робата».

В меню ресторана представлены традиционные сашими и роллы, авторские суши, разнообразные закуски и горячие блюда. Главный гастрономический акцент — в сочетании японской и средиземноморской кухни. Здесь идейному вдохновителю и бренд-шефу Бубкеру Белкхиту нет равных. В новом меню: запеченные устрицы с фуа-гра и икрой морского ежа, приготовленный на робате чилийский сибас с ризотто, якитори тэрияки с хумусом из бобов эдамаме, буррата с камчатским крабом и томатами, которая, кстати, уже успела стать хитом продаж и в Лондоне. Из девяти роллов, всего два «по классике» — «Калифорния» с крабом и хрустящий ролл с тунцом, остальные авторские твисты: Villa с креветками васаби и сальсой из манго (710 руб.), lальневосточный с тобико и острым гребешком (690 руб.), ролл «Сладкая креветка» с огурцом, спаржей, киноа, тобико и трюфельным маслом (640 руб.), Buba с морским окунем, острым перцем и трюфельным соусом (690 руб.).

Адрес: ул. Бурденко 3 Лайфхак: у ресторана есть проект более демократичной ценовой категории под названием Buba by Sumosan — лучше варианта в формате casual food не придумаешь!

Must try: ролл Billionaire с говяжьей вырезкой, спаржей и грибами шитаки (990 руб.)

Суши-бистро Tokyo

Tokyo — полноценный ресторан от владельцев суши-корнера на Центральном рынке. Правда, создатели скромно называют проект суши-бистро, но увидев основной зал, вмещающий 60 гостей, элегантную отделку натуральными материалами и лампы-инсталляции, трудно согласиться. Ресторан, и отличный!

В меню сосуществуют суши, роллы, raw bar (включающий тирадито, тартары и сашими), а также блюда на хоспере, Отдельный раздел посвящен блюдам из краба: здесь и брускетта, и азиатский суп, и салат, и фаланги краба в перечном соусе. Большинство продуктов (мраморная говядина вагю, тунец хамачи, угорь) раз в неделю прибывает из Японии. К роллам хочется применить мощное слово masterpiece, так изящно они сделаны и сбалансированы по нюансам вкуса. Ничего яркого, вызывающего, доминирующего, только гармония и исключительная свежесть всех участников гастрономического марьяжа. Любителям погорячее — острый лосось (670 руб.), угорь (570 руб.), краб (640 руб.), фанатам острого — гребешок и тунец (оба по 750 руб.), а тем, кто готов открывать новые вкусы — авторские, космополитичные роллы: «Нью-Йорк» (650 руб.), «Токио» (1390 руб.) и «Лосось и трюфель» (550 руб.). Лучший спутник морепродуктов — вино. Карту составила Влада Лесниченко, сделав упор на игристые и белые вина, а также красные с низким градусом. Всего 160 позиций, что в переводе означает вино на любой вкус!

Адрес: Б. Никитская, 22/2 Лайфхак: винная карта существует в двух вариантах — бумажная и электронная версия на планшете. Можно выбрать вино по стилю, сочетаниям с едой, градусу и даже по «фишке»: любимые вина шефа, самые яркие этикетки, выбор японской диаспоры.

Must try: угорь и авокадо (390 руб.)