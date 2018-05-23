В Казани к ЧМ-2018 изготовят 1,5-тонный чак-чак в форме мяча

В Казани на площадке фестиваля болельщиков чемпионата мира-2018 приготовят чак-чак весом 1,5 тонны, сообщает "Реальное время" со ссылкой на первого заместителя руководителя исполкома города Дамира Фаттахова . По его словам, рассматривается вопрос подачи заявки в книгу рекордов Гиннесса.

Инициатива по приготовлению блюда татарской национальной кухни принадлежит департаменту продовольствия и социального питания Казани.

"Казань Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Корея — Германия (27 июня). Также на стадионе состоятся игра 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

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