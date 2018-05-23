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Продающий подписку на бесплатную выпивку в барах стартап Hooch привлек $5 млн
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Продающий подписку на бесплатную выпивку в барах стартап Hooch привлек $5 млн 

Inc. 3 часа назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Стартап Hooch, предлагающий купить подписку на выпивку в барах и ресторанах, привлек $5 млн Об этом пишет TechCrunch.
С Hooch сотрудничают сотни баров и ресторанов в нескольких городах. Подписка на месяц стоит $9,99: за эту сумму пользователь может каждый день получать один бесплатный коктейль в любом из этих заведений. Премиум-подписка Hooch Black обходится в $295 в год: в нее включены специальные предложения от гостиниц и другие опции.
Business Insider предполагает, что приложение зарабатывает на сотрудничестве с барами: заказав один бесплатный коктейль, посетители чаще всего не останавливаются на этом и платят за остальную выпивку.
В раунде участвовали Revelis Capital Group, Blue Scorpion Investments, Access Industries Holdings, Warner Music Group и другие инвесторы. Соучредитель и CEO проекта Лин Дэй рассказал, что до конца лета компания собирается внедрить блокчейн-решение. Он не вдавался в подробности, но TechCrunch предполагает, что стартап может запустить собственные токены, которые станут основой системы лояльности.
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Продающий пробники духов по подписке стартап Scentbird привлек $18,6 млн  Сооснователь Hooch Алексей Кернес придумал стартап в 2014 году, когда работал швейцаром в отеле NYC’s Chantelle. Он видел, как посетителям нравится получать бесплатный приветственный коктейль от отеля, и понял, что из этого может вырасти что-то большее.
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