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В Петербурге утвердили законопроект о табличке «18+» на барах и секс-шопах
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В Петербурге утвердили законопроект о табличке «18+» на барах и секс-шопах 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге депутаты утвердили законопроект об установлении табличек «18+» на барах и секс-шопах города.
Документ окончательно приняли в третьем чтении. Несколько лет назад в северной столице подросткам запретили заходить в пивные рестораны, рюмочные, бары и секс-шопы. В ночное время несовершеннолетним нельзя посещать сауны и интернет-кафе.
Теперь бизнесмены должны установить вывески на своих заведениях. За отсутствие предупредительной информации об ограничениях индивидуальных предпринимателей планируют штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, а юридических лиц — на сумму от 10 до 15 тысяч.
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