Путеводитель по ресторанам Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости , Сергей Белоусов. Санкт-Петербург, как и любой высокоразвитый туристический город мира, может предложить кафе, бары и рестораны на любой вкус. В летние дни центр превращается в сплошные уличные веранды, а уставшие туристы теряются среди многообразия заведений. Корреспондент РИА Новости попробовал на вкус город на Неве.

Адрес — Санкт-Петербург, Садовая ул., 13 Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Американская / Мексиканская

Телефон — +7 (812) 906 73 05 Часы работы — пн-чт, вс 11.00–1.00, пт 11.00–3.00, сб 12.00–3.00, вс 12.00–1.00 Бургерная «Бюро» в Санкт-Петербурге

Быстро и сытно можно отобедать или отужинать в бургерной «Бюро».

Откуда такое название? Все просто: словечко показалось смешным и нетривиальным основателям сети питерских бургерных.

Игра продолжается: открылись рестораны «Бюро», «Комод», «Трюмо» и так далее. Но на вывесках у всех — «Бюро».

Бургер «Бюро» в одноименной бургерной в Санкт-Петербурге

Здесь есть бургеры на любой вкус — 17 видов — с курицей, говядиной, лососем и даже вегетарианские.

И это не считая возможности выбрать булку, самостоятельно скомпоновать начинку, меняя любые ингредиенты и их количество.

"Бюро" открылось больше пяти лет назад, когда из бургерных в Питере были только фастфуды, поэтому многие конкуренты приходили в ресторан под видом обычных клиентов: пробовали, разрезали бургеры и записывали список ингредиентов, чтобы потом воспроизвести их где-то еще.

Салат с лососем, яйцом пашот и картофелем в бургерной «Бюро» в Санкт-Петербурге

Каждый сезон «Бюро» обновляет меню, и к началу футбольных игр кое-что тоже изменится.

Хотя некоторые позиции прописаны на постоянной основе. Например, бургер «Бюро» с говяжьей котлетой, глазуньей, адыгейским сыром, томатами, листьями салата и майонезным соусом. Бургер получается очень сочным, а, главное, сытным.

К нему предлагается более 30 сортов пива, которого захочется попробовать даже тем, кто не любит этот напиток вообще: есть вишневые, манговые, ананасовые и другие экзотические вкусы.

Венская вафля в бургерной «Бюро» в Санкт-Петербурге

Тем, кто предпочитает еду полегче, в «Бюро» предложат салат с лососем, яйцом пашот и картофелем. Ну а на десерт обязательно отведайте венскую вафлю, политую сливочным соусом и кисловатым вареньем из натуральных ягод. Это очень вкусно.

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Smoke BBQ Адрес — Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 11 Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Американская / Мексиканская

Телефон — +7 (812) 905 53 72 Часы работы — пн-чт 12.00–0.00, пт 12.00–2.00, сб 10.00–2.00, вс 10.00–0.00 Ресторан Smoke BBQ в Санкт-Петербурге

Рядом с Невским проспектом и набережной реки Мойки уже более десяти лет принимает гостей уютный техасский ресторан Smoke BBQ.

Прежде чем основать заведение, его хозяева три года стажировались в США у лучших мастеров барбекю. Дошло до того, что рестораторы сами спроектировали и заказали в Америке огромную печь для копчения.

Ее особенность в том, что она может коптить до 400 килограммов мяса за раз, причем электричество не используется вовсе — только настоящие березовые дрова.

Ресторан Smoke BBQ в Санкт-Петербурге

Сделать мясо в этой печи непросто: общей формулы, когда можно просто засечь время и вытащить готовое блюдо, нет, степень копчения приходится определять каждый раз на ощупь. Мясо коптится 10-15 часов при низкой температуре — около 135 градусов по Цельсию. У Smoke BBQ также есть мобильная печь — для выездных мероприятий.

Фирменное блюдо «Техасский брискет» в ресторане Smoke BBQ в Санкт-Петербурге

Некачественные продукты в печи использовать нельзя, специально для поваров ресторана из Воронежской области привозят мясо черных бычков породы блэк ангус.

Из него готовят фирменное блюдо «Техасский брискет». Мраморная говядина отличается обилием жировых прослоек, которые растворяются в процессе копчения, делая мясо сочным и нежным. При этом говядина никак не маринуется, добавляются лишь техасские специи: морская соль и индийский перец.

Подается блюдо с фирменными топингами: огурцами, маринованными в бурбоне, луком, маринованным в свекле и острым перцем халапеньо.

Поднос барбекю в ресторане Smoke BBQ в Санкт-Петербурге

Стоит отведать также фирменную закуску: домашний ростбиф из говяжьего костреца.

Он маринуется с различными травами порядка 45 минут и запекается, а подается на чипсах начос.

На большую компанию в Smoke BBQ советуют поднос барбекю: огромное сочное нежное свиное ребро, техасский брискет, фирменные колбаски ручной работы из свинины и говядины с добавлением сыра чеддер и микс салатов.

Укроп

Адрес — Санкт-Петербург, Малая Конюшенная ул., 14 Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Вегетарианская / Паназиатская / Здоровая еда / Итальянская

Телефон — +7 (812) 946 30 35 Часы работы — пн-вс 9.00–23.00 Кафе «Укроп» в Санкт-Петербурге

Помните, как в сказке Андерсена: «В Китае, как ты, наверное, знаешь, и сам император китаец, и все его подданные — китайцы».

Так вот, основатель кафе «Укроп» — вегетарианец, и его жена — вегетарианка, и вся еда там — вегетарианская. Ресторан пропагандирует исключительно здоровое питание, в меню отсутствуют не только мясо и рыба, «нет» сказали почти всем блюдам с сахаром, полностью исключили рафинированное масло и теперь жарят только на кокосовом нерафинированном.

Некоторые блюда, включая три десерта, вообще не проходят термической обработки.

Кафе «Укроп» в Санкт-Петербурге

Хотя кафе вегетарианское, половина постоянных посетителей о вегетарианстве не знают ничего. Им просто нравится еда, они считают ее необычной и вкусной и поэтому возвращаются снова и снова.

Крем-суп из запеченных овощей с вялеными томатами в кафе «Укроп» в Санкт-Петербурге

Самое популярное первое блюдо — крем-суп из запеченных овощей с вялеными томатами. Он достаточно легкий, но при этом очень питательный. На второе рекомендуем пиццу на черном тесте.

Черный цвет — из-за добавления активированного угля. В других заведениях обычно используют чернила каракатицы, но вегетарианство это запрещает.

В списке ингредиентов, на первый взгляд, несочетаемые продукты: дольки грейпфрута, руккола, луковый мармелад и горчично-медовый соус. Но все вместе — объеденье.

Пицца на черном тесте в кафе «Укроп» в Санкт-Петербурге

В качестве легкого перекуса обязательно попробуйте салат с грушей и пармезаном: он очень зеленый, из рукколы, шпината, айсберга и салатных листьев.

А еще тут изюм и клубничный соус, все это хорошо сочетается с бокалом вина. Кстати, из алкоголя в «Укропе» только сухие вина и пара позиций сидра — ничего крепкого.

"Укроп" находится в самом центре Санкт-Петербурга, на Малой Конюшенной улице, недалеко от Конюшенной площади, где будет проходить фестиваль футбольных болельщиков.