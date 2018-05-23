В Гостином Дворе открывается бар длиной 300 метров

Петербург 14 июня примет Чемпионат мира по футболу. По этому случаю 26 мая запускается «Гастропаб 100 ярдов» — под него отвели весь второй этаж Невской линии Гостиного Двора. По всей парадной галерее от Садовой до Перинной установили шестнадцать барных стоек с тремя пивными кранами на каждой.

Акцент создатели сделали на отечественный крафт. Барную историю разбавят корнеры с едой — закусить бургерами и другими уличными специалитетами можно будет в двенадцати стритфудах от ресторанов Port, SB Burgers, «Еда в кубе», Da’bro, «Движок» и других.

Живые трансляции матчей мундиаля посетители увидят на тридцати мониторах, которые расположены по всему бару. Пиво наливают с двенадцати утра до двух ночи, и, что немаловажно для любителей пенного, в заведении в приличном количестве установлены туалеты.

Игорь Лядов, совладелец бара «О, спорт!» и генеральный менеджер «Гастропаб 100 ярдов»:

Проект инициировала компания Russian Unites — сообщество болельщиков, поддерживающих сборные России по всем видам спорта, и внесла проект в программу «Город готов!». Наш Дом болельщика мы делаем для города, для его жителей и гостей. Обычно ведь как бывает? Смотрим футбол, пьем и потом плохо себя ведем. Наш проект предполагает культурную составляющую: перед барами будет организован спортивный музей с экспозицией, привезенной из столицы, каждый матч будет проводить живой комментатор, на матчи мы планируем приглашать спортивных звезд — Геннадия Орлова и других. Все это будет настраивать публику на особый лад — Гостиный Двор это памятник архитектуры в самом сердце города, и наш проект на какое-то время станет его частью».

Чтобы выполнить культурную программу на все сто, перед заходом в галерею можно забежать в музей. На все лето в концертный зал Гостиного Двора (на ту же Невскую линию) переселится часть экспозиции Государственного музея спорта. Посмотреть на золотой мяч вратаря Льва Яшина, экипировку футболистов столетней давности и другие футбольные раритеты можно совершенно бесплатно.

«Гастропаб 100 ярдов» проработает три месяца, с 26 мая по 26 августа.