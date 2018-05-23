Свинья укусила ребенка в столичном ресторане. Мать пытается добиться компенсации

В столичном ресторане мини‐пиг укусил семилетнюю девочку. Администрация заведения заявила, что это всего лишь недоразумение, а у животного сделаны все прививки и в наличии необходимые справки. Однако врачи посоветовали матери девочки, Самире Кулиевой, сделать несколько прививок ребенку, чтобы избежать заражения.

В разговоре с «360» женщина рассказала, что 12 мая она отвела свою дочь на детский день рождения в ресторан. Заведение славится тем, что между столиками по помещению бегает мини-пиг. Самира уточнила, что животное весь вечер задевало девочку пятачком, а в итоге укусило. Мать не придала этому значения, поскольку дочь была в джинсах. Однако по приезде домой выяснилось, что все гораздо серьезнее.

«Увидела, что у нее огромный синяк. Утром мы поехали в травмпункт, оттуда нас отправили сразу в Морозовскую больницу. Там нам сказали, что надо обязательно сделать прививку, потому что у нее была ссадина, а значит инфекция неизбежна. И вот до сих пор мы делаем прививки», — рассказала женщина.

В справке, выданной женщине, медики поставили диагноз: укушенные травмы правой голени. Согласно заключению врачей, девочке предстоит пройти шесть вакцинаций, чтобы полностью избавиться от возможности заражения.

Источник фото: из архива Самиры Кулиевой

По словам матери девочки, она не планировала требовать компенсации, но поведение администрации ресторана сильно разозлило ее. Сначала в заведении предложили помощь, но женщина ответила, что они «лишили ребенка здоровья, лишили лета» — из-за прививок девочке запрещено менять климат и купаться.

«Вчера я поехала посмотреть на эту свинью, а она там бегает до сих пор, в ресторане прекраснейшая атмосфера. Администрация видно уже переговорила с юристами, разговаривала со мной очень спокойно. Даже шоколадку мне не предложили, чтобы ребенку передать! И вчера они мне заявили, что это был первый раз, что у них есть все справки и все прививки. Я сказала им, что они отвечают за здоровье моего ребенка, берут ответственность, и что я не верю им. Все можно было купить. Почему если поросенок такой агрессивный, он бегает по ресторану? Они ответили, что не надо было кормить его мясом. Я уже все вычитала, знаю, кто владелец [заведения] — видимо, он очень влиятельный человек и ничего не боится. Я принципиально хочу просто морального возмещения. С паршивой овцы хоть что-то», — поделилась женщина.

Самира уточнила, что администрация не интересовалась состоянием пострадавшего ребенка в течение четырех суток и опомнилась лишь тогда, когда женщина выложила гневный пост в своем аккаунте и на странице ресторана в Facebook. Лишь после этого с ней связались маркетолог и управляющий. Жалобу поддержали подруги Кулиевой. Одна из них сделала репост записи Самиры, за что аккаунт ресторана ограничил ей доступ к своей странице, уточнила собеседница «360».

«Четвертые сутки шли, а они даже не поинтересовались, жив ли ребенок, здоров? Я и в Роспотребнадзор уже сегодня позвонила, они обещали тоже разобраться. У меня на руках все документы, я здоровьем ребенка не спекулирую, чтобы обогатиться или что-то еще. Сейчас мы сидим дома, в школу не ходим, а девочке семь лет, она первоклассница», — пожаловалась москвичка.

Оперативно получить комментарии у ресторана не удалось.

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