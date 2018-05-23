Главный на кухне. Где учатся и работают повара

Фото: 1zoom.me Одной из самых романтичных и уважаемых профессий является профессия шеф-повара. Ей посвящено множество художественных фильмов. «Шефы» часто становятся героями телепередач и целых проектов. Где можно выучиться на повара и выстроить карьеру, если кулинария — не просто хобби, а настоящая профессиональная страсть?

Что такое профессия шеф-повара?

Профессия шеф-повара предполагает два основных направления работы. Первое — это руководство коллективов, контроль технологических процессов, качества, документооборот и работа с поставщиками продуктов питания. Второе направление — это творчество: приготовление пищи, создание меню и собственных рецептов, обучение поваров-подчинённых.

Шеф-повар — это лицо ресторана, его идеальная репутация. От него зависит успех ресторанного бизнеса. Нередко посетители идут не в заведение, а к человеку — зная его стиль, меню, доверяя его вкусу.

Есть множество фильмов, посвящённых шеф-поварам и поварскому искусству вообще. В странах, известных любовью с хорошей кухне (Бельгия, Франция), хорошие шеф-повара становятся чуть ли не национальными героями. Высокая кухня — одна из излюбленных тем крупных изданий вплоть до New York Times

Где получить профессию повара в Нижнем Новгороде?

В Нижнем Новгороде профессиональной подготовкой поваров, шеф-поваров занимается единственный вуз: Институт пищевых технологий и дизайна (ИПТД). Институт является филиалом Нижегородского государственного инженерно-экономического университета, созданного на базе Нижегородского технологического колледжа. Вуз прошёл государственную аккредитацию по основным образовательным программам. Копии документов опубликованы на сайте образовательной организации.

Подготовка поваров-специалистов среднего звена ведётся по специальностям 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» и 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». «Вышку» (бакалавриат) оканчивают по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организации общественного питания».

В ИПТД действуют две программы высшего образования по направлению подготовки «Технология продукции и организации общественного питания». Они реализуются на технологическом факультете института. Заочная программа рассчитана на три года и является исключительно платной: 36 тысяч рублей в год. Очная предусматривает четыре года обучения и 25 бюджетных мест (проходной балл 2017 года — 180). Платное обучение стоит 72 000 рублей в год. В 2017 году проходной балл на заочную и очную формы обучения составил 150.

Трудоустройство шеф-поваров в Нижнем Новгороде

Шеф-повар — это выпускник вуза, который прошёл путь от «мальчика на побегушках», младшего, старшего повара, помощника (заместителя) шефа до главного на кухне. В Нижнем Новгороде работу поварам предлагают рестораны и кафе, сетевые продуктовые магазины, гостиницы и отели, а также промышленные предприятия, деятельность которых связана с продуктами питания, либо которые имеют собственную кухню для сотрудников.

Важно, что повара и «шефы» имеют возможность постоянно учиться, участвовать в различных конкурсах международного масштаба и становиться известными (а значит, получить шанс на продвижение). К примеру, в 2017 году шеф-повар ресторана Mukka Артём Мухин вошёл в шорт-лист престижного международного конкурса молодых шеф-поваров San Pellegrino Young Chef.

Зарплаты шеф-поваров в Нижнем Новгороде

Повара, которые еще не выросли до «шефа», как правило, не могут рассчитывать на большую зарплату. По данным рекрутингового портала HeadHunter, в Нижнем Новгороде рядовой повар, повар-заготовщик может получать 20–25 тысяч рублей в месяц. Их руководители получают в два раза больше. Шеф-поварам крупные нижегородские рестораны предлагают 55–60 тысяч рублей в месяц. Рядовых поваров ищут сетевые продуктовые магазины, отели, рестораны.

Для сравнения, в Москве шеф-повару предлагают зарплату в размере 80–100 тысяч рублей в месяц, повару-универсалу сетевого продуктового магазина — 40–45 тысяч рублей, повару — 30 тысяч рублей.

Я учусь на бакалавра и одновременно работаю по специальности.

В ИПТД я получил огромный опыт, толчок для дальнейшего профессионального развития и в теории, и практике. Практику мы проходили на разных предприятиях, отдельные программы — в лабораториях института. Изучив основы (к примеру, самое простое: рецепт приготовления супа), мы начинали экспериментировать, создавать своё.

Профессиональное развитие во многом зависит от твоего окружения. У нас на работе классный шеф. Он всегда говорит, как важна импровизация, как важно делать то, что тебе нравится. Тем более что сейчас на большинстве производств готовят строго по рецепту, по бумажке. Когда фантазируешь, придумываешь новое, выбираешь, что тебе по душе, и получаешь опыт

Максим Городовой

студент ИПТД, повар ресторана «Купеческiй» (Нижний Новгород)