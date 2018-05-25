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Гости творческого пространства в СВАО смогут приобрести аутентичные индийские товары
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Гости творческого пространства в СВАО смогут приобрести аутентичные индийские товары 

Управа района Лианозово 45 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
Ярмарка индийских товаров «Delhi базар» будет проходить в СВАО с 25 по 27 мая. Она откроется на одном из пространств дизайн-завода «Флакон».
«На фудкорте все желающие смогут попробовать национальные индийские блюда от шефов четырех столичных ресторанов. А на ярмарке будут продаваться одежда, украшения, чай и кофе, рис басмати и, конечно же, специи», — говорится в сообщении организаторов.
В первый день, 25 мая, базар будет работать с 14.00 до 20.00, а 26 и 27 мая посетить площадку можно будет с 12.00 до 20.00.
Гостей ждут во дворе «Арт-стрит» по адресу Большая Новодмитровская улица, 36.
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