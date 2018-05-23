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За шанс учиться у лучших поваров региона борются студенты техникума из Дубны
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За шанс учиться у лучших поваров региона борются студенты техникума из Дубны 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Набор в программу «Команда мечты» прошел в Дубне. Национальными разносолами покорили жюри будущие повара из дубненского аграрно-технологического техникума.
В «Команду мечты» возьмут только лучших. Трое студентов дубненского аграрно-технологического техникума уже сделали заявки. Если попадут в программу, смогут учиться у лучших московских шеф-поваров, брать мастер-классы у известных кулинарных гуру региона. Они получат шанс стать участниками всероссийских и международных конкурсов, стажироваться в популярных ресторанах.
Источник фото: телеканал «360»
Судак — классика русской кухни. Первокурсник Кирилл Кириллов приготовил из этой речной рыбы горячее блюдо. Именно на национальные традиции был сделан акцент при отборе возможных претендентов на участие в «Команде мечты».
«В моем блюде главную роль играла рыба — судак. Она белая, плотная, легко приготовить. Я срезал кости. И на блюде она смотрится очень красиво. Рыба вкусная и с русской кухней хорошо сочетается», — рассказал Кирилл Кириллов, студент 1 курса аграрно-технологического техникума «Дубна».
Источник фото: телеканал «360»
Будущие повара стали кандидатами в «Команду мечты» неслучайно. Студенты дубненского техникума — постоянные участники московских и региональных конкурсов. Часто выигрывают их, становятся лауреатами. С последнего международного гастрономического фестиваля «Возрождение традиций» ребята привезли три первых места в разных номинациях.
«Возрождение традиций» — центр, который организует все эти конкурсы, делает акцент на русские и православные русские блюда. То есть, ребят будут обучать основам русской кухни», — отметила Любовь Приходько, преподаватель аграрно-технологического техникума «Дубна».
Источник фото: телеканал «360»
На отборочном туре в «Команду мечты» каждый из них приготовил собственное оригинальное блюдо из традиционных русских продуктов. Третьекурсница Валерия Заварзина — горячую закуску из дальневосточных морепродуктов. Студент второго курса Илья Колбасников — рубленый рулет из дичи.
На 21 место в «Команде мечты» претендуют 45 будущих поваров из подмосковных техникумов и колледжей. Сейчас дубненцы ждут результатов первого тура и надеются получить шанс стать настоящими знатоками русской кухни.
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