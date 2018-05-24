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Свинья укусила ребёнка в столичном ресторане
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Свинья укусила ребёнка в столичном ресторане 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В одном из ресторанов Москвы карликовая домашняя свинья (мини‐пиг) укусила 7-летнюю девочку.
Как передаёт телеканал «360», инцидент произошёл ещё 12 мая. В этот день мама пострадавшей отвела свою дочь на детский день рождения в ресторан.
Заведение славится тем, что между столиками по помещению бегает мини-пиг. Со слов женщины, животное весь вечер задевало девочку пятачком, а в итоге укусило.
Изначально мать не придала этому никакого значения, так как дочь была в джинсах. Однако вернувшись домой, она выяснила, что всё гораздо серьезнее.
«Утром мы поехали в травмпункт, оттуда нас отправили сразу в Морозовскую больницу, — вспоминает женщина. — Там нам сказали, что надо обязательно сделать прививку, потому что у дочери была ссадина, а значит инфекция неизбежна. И вот до сих пор мы делаем прививки».
В справке, выданной женщине, медики поставили диагноз «Укушенные травмы правой голени». Согласно заключению врачей, девочке предстоит пройти шесть вакцинаций, чтобы полностью избавиться от возможности заражения.
По словам матери девочки, она не планировала требовать компенсации от ресторана, но поведение администрации этого заведения сильно разозлило её. Из-за прививок девочке запрещено менять климат и купаться, а значит её фактически лишили предстоящего летнего отдыха.
При этом, как утверждает мать пострадавшего ребёнка, администрация вообще не интересовалась состоянием здоровья её дочери, а опомнилась лишь тогда, когда женщина выложила гневный пост в своём аккаунте и на странице ресторана в Facebook.
«Четвертые сутки шли, а они даже не поинтересовались, жив ли ребенок, здоров? Я и в Роспотребнадзор уже сегодня позвонила, они обещали тоже разобраться. У меня на руках все документы, я здоровьем ребёнка не спекулирую, чтобы обогатиться или что-то ещё. Сейчас мы сидим дома, в школу не ходим, а девочке семь лет, она первоклассница», — резюмировала женщина.
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