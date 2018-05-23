На яхте по Москве 

Отправится на прогулку по Москве-реке и попробовать блюда от ведущих столичных шефов можно на яхтах флотилии «Рэдиссон Ройал». Сергей Маслов, ученик французского повара Режиса Тригеля, шеф-повар «Brasserie Мост», бренд-шеф бара «Стрелка» и ресторана «45-ая Параллель» отвечает за кухню на борту «Рэдиссон Ройал» больше года. В меню представлены блюда русской и азиатской, итальянской и средиземноморской кухни. Международный опыт Сергея Маслова сформировался под влиянием гастрономических традиций разных стран мира: от Франции и России до Индии и Таиланда. Особенность авторского почерка Сергея — оригинальное прочтение классических рецептов. Его профессиональный взгляд и философия Флотилии совпадают — еда должна доставлять удовольствие.
На рейсах Ройал-класса яхты «Монтана» за кухню отвечает Николай Бакунов. Прежде чем возглавить направление городской авторской кухни Флотилии «Рэдиссон», шеф-повар оттачивал талант в Simple Pleasures, La Сasa, Clumba Club, «Фермер Базар», «Балкон», «Антрекот» и Duran Bar. При разработке меню для яхты «Монтана» Николай использовал свой более чем десятилетний опыт. Этот позволило шефу переосмыслить отечественную кухню.
На борту одной из яхт Флотилии принимает гостей рыбный ресторан «ERWIN. Река» — филиал рыбного ресторана «ERWIN. РекаМореОкеан» под руководством Александра Раппопорта. Кухню на борту яхты-ресторана «ERWIN. Река» возглавляет шеф-повар Алексей Рябов. Во время стоянки на причале «Гостиница „Украина“ яхта „ERWIN. Река“ функционирует в привычном режиме работы ресторана, регистрация на рейс не нужна. В меню главные хиты флагмана „Erwin. РекаМореОкеан“ — икра и устрицы, крабы и раки, креветки, а также уникальная коллекция региональных деликатесов от байкальского омуля до сосьвинской селедки.