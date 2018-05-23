На яхте по Москве

Отправится на прогулку по Москве-реке и попробовать блюда от ведущих столичных шефов можно на яхтах флотилии «Рэдиссон Ройал». Сергей Маслов , ученик французского повара Режиса Тригеля, шеф-повар «Brasserie Мост», бренд-шеф бара «Стрелка» и ресторана «45-ая Параллель» отвечает за кухню на борту «Рэдиссон Ройал» больше года. В меню представлены блюда русской и азиатской, итальянской и средиземноморской кухни. Международный опыт Сергея Маслова сформировался под влиянием гастрономических традиций разных стран мира: от Франции и России до Индии и Таиланда. Особенность авторского почерка Сергея — оригинальное прочтение классических рецептов. Его профессиональный взгляд и философия Флотилии совпадают — еда должна доставлять удовольствие.

На рейсах Ройал-класса яхты «Монтана» за кухню отвечает Николай Бакунов. Прежде чем возглавить направление городской авторской кухни Флотилии «Рэдиссон», шеф-повар оттачивал талант в Simple Pleasures, La Сasa, Clumba Club, «Фермер Базар», «Балкон», «Антрекот» и Duran Bar. При разработке меню для яхты «Монтана» Николай использовал свой более чем десятилетний опыт. Этот позволило шефу переосмыслить отечественную кухню.