Блогер Яна Степанова о том, насколько тяжело быть вегетерианкой в мире мясоедов

Привет. Я — Яна и 10 лет назад я стала вегетарианкой. В 21 год я приехала в Японию и была крайне удивлена не только красотой ее столицы — города Токио, но и местными жителями. Даже в преклонном возрасте у этой нации сохраняется чистая и гладкая кожа без единой морщинки. Как? Оказалось, что основной рацион их питания — растительная пища, рис и свежая рыба.

Именно во время этой поездки я приняла твердое решение стать вегетарианкой. Я тоже хотела сохранить свою красоту и при этом быть здоровой. Но отказаться от мяса и молочных продуктов оказалось не так просто.

Во-первых, в России в продуктовых магазинах не всегда и не везде качественные и свежие овощи. Во-вторых, в столице постоянная нехватка времени, поэтому поначалу все равно покупала йогурт или творог для перекуса. Последний, самый трудный фактор — близкие, которые не готовы тебя услышать и понять.

Когда я приехала и сказала, что отказываюсь от мяса, моя бабушка буквально разрыдалась. Кажется, она так и не смирилась. Раньше каждый раз, когда я приезжала, она готовила какое-нибудь вкусное мясное блюдо — видимо, надеялась, что все же одумаюсь.

Друзья, как оказалось, тоже не готовы были принять новую меня. Сначала, когда мы собирались в кафе или ресторанах, они ждали, что мое временное помешательство пройдет, потом начали предлагать что-нибудь заказать за компанию, а после едко шутили. Я не обращала внимания и ждала несколько месяцев, пока они не привыкли к моему рациону. Со временем многие девчонки, увидев, что я похудела и у меня улучшилось состояние кожи, начали интересоваться нюансами моего питания. Я с удовольствием делилась и до сих пор делюсь своим опытом со всеми, кто готов меня услышать.

Трудности возникли, когда я начала жить со своим на тот момент еще будущим мужем. Я — вегетарианка со стажем, уже и забыла, как готовить мясные блюда, а мой возлюбленный только их от меня и ждал. И знаете, что я сделала? Достала кулинарную книгу и стала заново учиться готовить. Думаю, мой поступок его покорил. Он понял, что я готова искать компромиссы, но не в ущерб своим принципам. Теперь я готовлю и для семьи — мужа и детей — и для себя. Гарниры иногда совмещаю для нас всех.

Два года назад я почувствовала, что хочу перейти на веганство. Именно почувствовала, а не решила, потому что это был интуитивный порыв, который оказался впоследствии так же непоколебим, как и в случае с вегетарианством. Я отказалась от рыбы и молочных продуктов. При этом на каждом новом этапе я тщательно следила за своим здоровьем: сдавала анализы, проходила обследования — все показатели были в норме, а некоторые даже улучшились.

Однако быть веганом оказалось гораздо сложнее. Даже в хороших ресторанах трудно найти блюда только из растительной пищи без добавок. Например, когда мы с мужем и общими знакомыми идем в подобное заведение, все едят ризотто с морепродуктами, а я сижу с тарелкой салата, а то и вовсе пустой, и категорически отказываюсь от чего-либо еще. Некоторые недоумевают, но не станешь же всем объяснять. Стала есть перед выходом из дома, если куда-то выходим, чтобы не сидеть голодной.

Вы спросите: как так можно жить? Никакого удовольствия же. Я всегда с улыбкой воспринимаю подобные вопросы. У каждого из нас есть право выбора. Веганство заряжает меня энергией для тренировок, дает чувство легкости и приятно удивляет изменениями во внешности. Для меня это важнее, чем получение удовольствия от еды или алкоголя. Я не пропагандирую веганство, но искренне считаю, что это стоит попробовать каждому, вдруг именно вам понравится такой подход к питанию.