Курян приглашают на Вечер культуры Молдовы 

Для гостей мероприятия подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд
В рамках деятельности клуба межнационального диалога ЮЗГУ «Terra Amica», 25 мая в 16.00 в Студенческом центре досуга ЮЗГУ состоится Вечер культуры Республики Молдова.
Как рассказали в пресс-службе ЮЗГУ, одним из направлений деятельности клуба является организация вечеров национальных культур и масштабных фестивалей кухонь.
Для участников мероприятия подготовлены творческие номера, мастер-класс по национальным танцам, а также традиционные молдавские блюда. Гости вечера отведают плацинду, мамалыгу и многое другое.