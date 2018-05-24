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Курян приглашают на Вечер культуры Молдовы
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Курян приглашают на Вечер культуры Молдовы 

Курские известия 6 часов назад
Фото: Курские известия
Для гостей мероприятия подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд
В рамках деятельности клуба межнационального диалога ЮЗГУ «Terra Amica», 25 мая в 16.00 в Студенческом центре досуга ЮЗГУ состоится Вечер культуры Республики Молдова.
Как рассказали в пресс-службе ЮЗГУ, одним из направлений деятельности клуба является организация вечеров национальных культур и масштабных фестивалей кухонь.
Для участников мероприятия подготовлены творческие номера, мастер-класс по национальным танцам, а также традиционные молдавские блюда. Гости вечера отведают плацинду, мамалыгу и многое другое.
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