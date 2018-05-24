Курян приглашают на Вечер культуры Молдовы

Для гостей мероприятия подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд

В рамках деятельности клуба межнационального диалога ЮЗГУ «Terra Amica», 25 мая в 16.00 в Студенческом центре досуга ЮЗГУ состоится Вечер культуры Республики Молдова.

Как рассказали в пресс-службе ЮЗГУ, одним из направлений деятельности клуба является организация вечеров национальных культур и масштабных фестивалей кухонь.

Для участников мероприятия подготовлены творческие номера, мастер-класс по национальным танцам, а также традиционные молдавские блюда. Гости вечера отведают плацинду, мамалыгу и многое другое.