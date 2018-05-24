Города-организаторы ЧМ разработали специальное меню для гостей матчей

Более 20 видов пельменей, шесть видов оливье, оладьи из томленых кабачков с семгой домашнего посола, борщ, солянка, вырезка из телячьих щечек, ростбиф, слабосоленый лосось собственного посола и другие блюда предложат болельщикам Чемпионата мира по футболу 2018 повара Екатеринбурга.

В зоне проведения фестиваля болельщиков в Екатеринбурге — в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского — организаторы подготовили фуд-зоны. В меню уральские пельмени, пряные говяжьи колбаски, окрошка на домашнем квасе, шашлык, узбекский плов и пивные закуски. Мэрия Екатеринбурга сообщает, что можно будет не только продегустировать, но и самим научиться готовить блюда: «В дни матчей сборных Египта, Уругвая, Франции, Перу, Японии, Сенегала, Мексики и Швеции повара устроят гастрономические баттлы, а гости смогут попробовать блюда разных кухонь мира и проголосовать за лучшие».

По сообщению информационного агентства ТАСС , все города-организаторы матчей ЧМ-2018 удивят болельщиков кухней. В Саранске болельщикам предложат толстые мордовские пшенные блины «пачат» и котлеты «Медвежья лапа». Гости Санкт-Петербурга отведают набор блюд из запеченной свиной рульки, огурца, пива и десерта бланманже. В Сочи шеф-повара ресторанов сделают акцент на местных продуктах: в числе фирменных блюд — утиное магре с вяленой хурмой и кремом из клюквы. Самарцы подадут настоящее «Жигулевское». В Казани откроется «Театр национальной кухни», где представят блюда кухонь разных народов — иностранцы попробуют хачапури по-аджарски со страусиным яйцом и чак-чак.

В Волгограде состоится презентация фирменного меню для гостей ЧМ, в которое вошли: осетровая уха «Волгоградская», яичница «Волжская», торт «Царицынский» из ржаной муки с каймаком. В Калининграде для болельщиков ждет «Футбольное меню: любимые блюда португальца Роналду — треска с картофелем и яичницей и аргентинца Месси — курица по-неаполитански.

Каждый из 11 городов-организаторов представит свое меню на иностранном языке. Также во время первенства по городам, принимающим матчи, отправятся автофургоны-фудтраки, в каждом представят коронные блюда российских регионов.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске.

Иностранцам предложат уральские пельмени, „медвежью лапу“ и чак-чак