Лето в городе: 11 веранд, на которых вы будете сидеть этим летом

Мы знаем, где вас можно будеть застать этим летом, если вы его будете проводить в Москве. Уютные веранды, террасы с захватывающими видами, бассейны с лежаками и шезлонгами — FashionTime.ru подготовил обзор с 11-ю местами, где так приятно провести ленивое утро, деловой обед и приятный вечер с друзьями. В конце концов, лето — это маленькая жизнь.

веранда в «Консерватории»

На территории бара «Консерватория», который расположен на десятом этаже отеля «Арарат Парк Хаятт Москва» (ул. Неглинная, д. 4), открыта терраса и будет работать до середины сентября. Не так давно бар был обновлен, согласно новой концепции, «Консерватория» напоминает ботанический сад, эти же изменения коснулись и террасы. С летней террасы бара открывается вид на Кремль, Большой театр и исторический центр Москвы. На террасе действует специальное летнее меню.

веранда в SAVVA

Терраса ресторана Savva (Театральный пр-д, д. 2) расположа недалеко от Красной площади, откуда открывается вид на Большой театр. Все пространство поделено на небольшие «беседки». Также действует меню завтраков (с 08:00 по будням и с 09:00 по выходным), можно заказать «Русский сет» из 5 блюд — авторское прочтение русской кухни шеф-поваром Андреем Шмаковым

веранда и два бассейна в Shore House

В ресторане-яхт-клубе Shore House (Крокус Сити, 66-й км МКАД) можно почувствовать себя как в отпуске. Здесь есть большая веранда, два бассейна с шезлонгами с видом на Москва-реку. На территории веранды действует специальное сезонное меню, за барной стойкой готовят оригинальные авторские коктейли.

Бассейны заработают 1 июня.

Для гостей работает подогреваемый бассейн и спортивный 40-метровый — без подогрева и с возможностью спортивных тренировок с инструктором. У бассейнов можно будет позагорать в шезлонгах или арендовать отдельный шатер. Посещение пляжной зоны и бассейнов платное: в будние дни вход + полотенце обойдутся в 1 500 руб., в выходные — в 2 500 руб.

веранда в «СтандАрте»

На крыше отеля «СтандАрт» (Страстной бульвар, д. 2) работает летняя веранда 220˚. С крыши отеля можно легко рассмотреть Пушкинскую площадь, Тверскую улицу, Страстной бульвар. Веранда рассчитана на 80 посадочных мест. На террасе работает контактный бар. В центре летней веранды расположилась и зона гриля, где на живом огне готовят креветки, филе лосося, кальмаров, рибай стейк и камбалу.

веранда в TORRO GRILL

В Torro Grill на Павелецкой (ул. Летниковская, д. 2, стр. 1) и на Белорусской (ул. Лесная, д. 5Б) работают летние веранды. Веранда в Torro Grill на Павелецкой рассчитана на 64 посадочных мест, веранда на Белорусской — на 100. Но главное — действует акция «Игристое лето» — 4 вида игристого вина по бокалам за 250 руб. и 1 190 руб. за бутылку. На фото — веранда на Белорусской; и это, пожалуй, самое европейское место в столице.

веранда в I Like Wine 2.0 Веранда I Like Wine 2.0 расположена на территории лофт-квартала «Красная Роза». Здесь — сразу все достижения команды Perelman People: от моментально внушающей уют handmade мебели и элементов декора до собственного игристого Pearlman. Места хватит всем, веранда рассчитана на 75 человек.

веранда в Rose Bar Rose Bar Moscow (ул. Большая Дмитровка, д. 20/1) на Большой Дмитровке (на фото) в теплое время года превращается в большую летнюю веранду благодаря раздвижной крыше. По пятницам и субботам с 21:00 под звездным небом здесь проходят живые концерты и DJ-вечеринки. Гости Rose Bar Crocus City (65-66 км МКАД, пересечение ТРК Vegas и ТЦ Крокус Сити Молл, 3-й этаж) могут расположиться у бассейна. Каждую пятницу и субботу с 20:00 на веранде устраивают open-air вечеринки с коктейлями и DJ-сетами. Стоимость посещения бассейна (включает шезлонг, полотенце, персональный шкафчик) составляет 3 000 руб. в будни и 5 000 руб. в выходные.

веранда в «Ноевом Ковчеге»

Веранда в ресторане «Ноев Ковчег» (Малый Ивановский пер., д. 9) открылась пару дней назад и рассчитана на 40 посадочных мест. Это уютный уголок, скрытый от городской суеты в переулках Китай-города. Свежий интерьер, выполненный в светлых оттенках, украшают цветы. Мобильная крыша защищает веранду от непогоды; днем здесь работает система ионизации, а по вечерам — система обогрева.

Веранда в Beer&Brut

По сравнению с прошлым годом, веранда в Beer&Brut стала в два раза больше и рассчитана на 100 посадочных мест. Заказывайте свежие устрицы (большой выбор, новозеландские по 190 руб. за штуку) и раков, так можно почувствовать себя на побережье. Кроме этого, установлены гигантские экраны на открытом воздухе — специально к Чемпионату мира по футболу 2018.

веранда в il FORNO

Еще в начале мая в ресторанах il Fоrno на Кутузовском проспекте (Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 6) и на Неглинной улице (ул. Неглинная, д. 8/10) открылись летние террасы. С большой обновленной веранды на Кутузовском открывается вид на набережную Москвы-реки, Белый Дом и Москва-Сити. Летнее пространство на Кутузовском вмещает 66 посадочных мест. В il FORNO на Неглинной (на фото) летняя площадка — это всего два стола, но очень уютных в европейском стиле.

веранда в 45°/60°

В мясном ресторане 45°/60° (ул. Щепкина, д. 31) работает камерная веранда. На летней веранде расположено 4 столика на 14 посадочных мест с плетеными креслами, мягкими подушками и пледами. По периметру веранды расставлены горшки с яркими цветами и зеленью. Веранда работает ежедневно с 11:00 до 24:00.