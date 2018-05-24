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Ginza взяла под крыло Moscow Country Club в Нахабино
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Ginza взяла под крыло Moscow Country Club в Нахабино 

Особое блюдо 5 часов назад
Фото: Особое блюдо
Ресторанный холдинг Ginza Project займется развитием гастрономических проектов одного из крупнейших подмосковных курортных комплексов Moscow Country Club в Нахабино. В ближайшие дни там откроют новый гольф-ресторан «Клюшка» с кухней от Бахтияра Алиева Ресторанный холдинг Ginza Project займется развитием гастрономических проектов одного из крупнейших подмосковных курортных комплексов Moscow Country Club в Нахабино. В ближайшие дни там откроют новый гольф-ресторан «Клюшка» с кухней от Бахтияра Алиева.
«Клюшка» откроется на месте старого гольф-ресторана курорта рядом с гольф-клубом. «Похожий на уютный загородный дом ресторан — это панорамные окна с видом на поле для гольфа и лес, камин с живым огнем, натуральные материалы в отделке, ковры, дачные цветы и большие люстры-свечи», — так описывают интерьер представители ресторана.
Кухня также будет дачно-домашней, ключевое место в меню займут блюда на гриле от Бахтияра Алиева, известного как бренд-шеф ресторанов «Бараshка». В ближайшее время там планируется открыть собственную коптильню, разбить собственный огород и создать мини-ферму с домашней птицей.
В планах Ginza Project также открытие на пляже курортного комплекса кафе с барбекю и обустройство шатров для банкетов и праздников на свежем воздухе.
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