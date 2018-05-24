На Маяковского открылся спикизи бар с секретным садом-двором и зеркалом Федора Шаляпина

В двух минутах ходьбы от Невского открылся небольшой спикизи бар с секретным садом-двором, пианино, тапёром и зеркалом Шаляпина

Интерьер заведения выполнен в классическом барном стиле: при входе гостей встречает старинное зеркало, в которое смотрелся сам Федор Шаляпин, проводя веселые будни в Сиверской. Исходя из того, какая физиономия находилась по ту сторону стеклянного портала, Федор Иванович принимал решение -идти освежиться купанием в реке Оредеж или пропустить еще стаканчик.

По пятницам и субботам в баре играет тапер. Любой гость, по своему желанию также может сесть за фортепиано и сыграть от души для своих друзей и гостей бара. Бармены такую инициативу приветствуют и поощряют комплиментами-шотами.

Летом для посетителей работает открытая терраса на несколько столиков. Во внутреннем дворе расположился «Secret garden», пройти в который можно только через окно бара. Спрятанный от любопытных глаз прохожих небольшой укромный дворик привлекает тишиной и уютом. Оттуда можно хорошо разглядеть высокую трубу старой кирпичной кладки, принадлежащую местной котельной еще с дореволюционных времён. Любые коктейли или домашние лимонады можно взять с собой и продолжить прогулку со своим напитком. Полноценную кухню бар не предлагает, но можно заказать к вину сыр или настоящую прошутто, также сэндвичи и лёгкие закуски. В баре представлена насыщенная линейка дистиллятов и вкуснейшие домашние ягодные настойки на самогоне. Настоящий самогон можно попробовать в баре или купить штоф самогона для домашнего праздничного стола. Коктейли составлены таким образом, чтобы на следующее утро гости проснулись со свежей головой. В баре проводятся тематические вечера, проходят выступления артистов, молодые поэты и прозаики города учатся выступать перед аудиторией. Расписание работы бара: Понедельник — четверг 16.00 — 01.00 Пятница — суббота 16.00 — 03.00 Воскресенье 16.00 — 23.00 Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 3 Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.