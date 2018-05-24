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В Татарстане четверть проб суши не соответствуют нормам по микробиологии
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В Татарстане четверть проб суши не соответствуют нормам по микробиологии 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Каждое четвертое блюдо японской кухни типа суши и роллов в РТ не соответствуют нормам по микробиологии.
«В среднем в РТ на предприятиях общепита берем каждый год 25 тысяч проб готовых блюд, — отметила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина на прямой линии с читателями «АиФ Казань». — Из них примерно 4% не соответствуют нормам по микробиологическим показателям, но среди суши и роллов эта цифра составляет 25%. Это связано с тем, что блюда не проходят термическую обработку, при этом много ручного труда, что может иметь последствия, если сотрудниками не соблюдать правила личной гигиены. Если роллы проходят термическую обработку, как, например, запеченные роллы, то больше гарантий не получить нарушений здоровья».
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