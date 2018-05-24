В Казани перед ЧМ закрыли некоторые кафе узбекской кухни и киоски с шаурмой

Около пяти точек узбекской кухни и кафе с шаурмой приостановили работу после проверок санитарных врачей РТ перед чемпионатом мира в Казани.

«Работа Роспотребнадзора РТ перед чемпионатом мира и во время него нацелена на то, чтобы не допустить среди спортсменов, гостей столицы и болельщиков проблем со здоровьем, — рассказала « АиФ Казань » глава ведомства Марина Патяшина . — На особом контроле — «Казань Арена», спортивные объекты, на которых идут тренировки, места проживания спортсменов, а также кафе, рестораны и торговые предприятия туристической зоны. Наши сотрудники уже проверили почти 300 предприятий — точек общепита, которые расположены возле «Казань Арены», железнодорожного вокзала, в районе Старо-Татарской слободы, «последней мили».

По итогам проверок мы приостановили работу 5 точек, в основном это точки узбекской кухни и небольшие кафе, в которых готовят шаурму. В таких заведениях часто грубо нарушаются санитарные нормы. Но в целом доля приостановивших работу небольшая, что говорит о том, что кафе и рестораны стремятся выполнять требования санитарного законодательства. Будем проводить мониторинг, а на некоторых объектах во время ЧМ планируется ежедневное дежурство санитарных врачей. Будут проводиться и лабораторные исследования».

С 15 мая по 15 августа в ведомстве работает круглосуточная прямая линия Роспотребнадзора для участников и гостей ЧМ-2018. Получить консультацию по санитарным нормам и правам потребителей в рамках компетенций надзорного органа можно по телефону 8 (800) 555-49-43.