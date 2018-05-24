Ресторан «Сыроварня» на Красном Октябре

Этот ресторан располагается в здании бывшей шоколадной фабрики и принадлежит известному ресторатору Аркадию Новикову . Здесь же по итальянским технологиям производят и 5 сортов сыра (моцарелла, буратта, страчателла, качотта и рикотта), которые используют для приготовления блюд.

Меню простое и лаконичное: салаты (от 550 руб.), супы (от 400 руб.), паста и ризотто (от 550 руб.), пицца (от 400 руб.), десерты (от 350 руб.). При ресторане работает сырная лавка. Возле веранды есть небольшая детская площадка с деревянным домиком, лестницами и горкой.