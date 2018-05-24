Ещё
На улице Ленина открылось кафе с прямоугольной пиццей из двух печей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

На улице Ленина открылось кафе с прямоугольной пиццей из двух печей 

ngs.ru 36 минут назад
Фото: ngs.ru
В здании конторы Текстильсиндиката на улице Ленина, 6 в центре Новосибирска открылось кафе Morricone. Заведение открыла компания, которой в Новосибирске принадлежат сеть баров «Хамовники», ресторан «Курагадиван» и фастфуд Red Hot Pizza.
Morricone занял помещение, где раньше работала кофейня Traveler's Coffee. Основным блюдом нового кафе стала так называемая римская пицца. От более привычной новосибирцам неаполитанской или «классической» пиццы на тонком тесте её отличает форма вытянутого прямоугольника. Другая характерная черта заключается в том, что значительная часть начинки в римской пицце может добавляться уже после выпекания.
Как пояснил корреспонденту НГС шеф-повар заведения Андрей Яресько, пиццу в Morricone выпекают в два этапа. Сначала тесто на пшеничной закваске закрепляется в обычной электрической печи без начинки.
Затем уже остывшую основу покрывают соусом, сыром и другими ингредиентами и отправляют в основную печь для пиццы — там её доводят до готовности.
В Италии такую пиццу, как правило, продают не целиком, а кусками — нарезая на части нужного размера. В Morricone пицца тоже нарезается, но продаётся целиком. В заведении пекут её в трех размерах: от 35 до 80 сантиметров в длину (ширина у всех пицц стандартная — 30 см). Цены на пиццу начинаются от 490 рублей.
Кроме пиццы в Morricone готовят пасту (от 349 рублей) и другие блюда итальянской и европейской кухни. Самая дорогая позиция — стейк из лосося — стоит 689 рублей.
Morricone — уже шестое заведение в шаговой доступности от перекрёстка улиц Ленина и Советской, которое предлагает посетителям пиццу как одно из основных блюд.
Самый старый итальянский ресторан в этом районе — Cappriccio, а одним из самых новых заведений, включившихся в борьбу за деньги любителей пиццы, стала сеть «Чашка кофе», которая установила в заведении на Ленина, 12 дровяную печь для пиццы.
ngs.ru: последние новости
На площади Ленина открылась кофейня, где варят капучино с беконом, а в бургер втыкают шприц Посетителей бара «Арена» на Крылова силовики вывели на улицу Оперный театр заказал декорации и костюмы за 62 миллиона для новой постановки легендарного балета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?126
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино10
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как живут актёры с дефектами внешности4
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики1
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение