Правильное питание в ресторане: что заказать?

Рассказываем, как должно быть приготовлено здоровое и вкусное блюдо, и что закажет в ресторане известный хоккеист Алексей Яшин

Большой город живёт в бешеном ритме. Порой работа не прекращается даже ночью, а выходить из офиса уже затемно — давно стало привычкой современного человека. Большая умственная и физическая нагрузка требует от нас многого, но самое основное — это следить за качеством рациона. Полезные и правильно приготовленные продукты способны не просто зарядить нас энергией, но и помочь оставаться в прекрасной физической форме.

Так давайте разберёмся вместе, что можно и нужно заказывать в ресторане? В поиске ответов мы обратились к шеф-повару ресторана паназиатской кухни Bamboo.Bar Сергею Кожакову, который не понаслышке знает о высокой кухне, самых необычных предпочтениях гостей, а главное о правильных и вкусных сочетаниях продуктов.

«За 9 лет работы мне действительно пришлось столкнуться со многими моментами: и с предпочтениями гостей, и с необычными сочетаниями, которые они просили приготовить. Для меня, как для шеф-повара, очень важно ко всему этому прислушиваться, впитывать информацию и направлять её на приготовление новых блюд в меню. Если говорить о здоровом питании, пожалуй, есть несколько правил которые я применяю в своей работе:

Эко-гриль. У нас в ресторане стоит уникальный эко-гриль с возможностью русской печи. В его основе находится специальная технология — керамическая поверхность, которая позволяет готовить мясо и рыбу практически без масла. За счёт того, что всё готовится на углях, блюдо становится полезным и сочным без канцерогенных жиров, которые часто возникают при жарке, например, на электрическом гриле или просто на сковородке. Так что если увидите в меню строчку «приготовлено на эко-гриле» — можете смело заказывать!

У нас в ресторане стоит уникальный эко-гриль с возможностью русской печи. В его основе находится специальная технология — керамическая поверхность, которая позволяет готовить мясо и рыбу практически без масла. За счёт того, что всё готовится на углях, блюдо становится полезным и сочным без канцерогенных жиров, которые часто возникают при жарке, например, на электрическом гриле или просто на сковородке. Так что если увидите в меню строчку «приготовлено на эко-гриле» — можете смело заказывать! Свежие продукты. От филе миньон, стейк рибай, большого куска мяса на кости, чилийский и морской сибас, окунь красный. Мы везём специально из Японии свежего окуня, который очень полезен. Он довольно дорог, но качество наших продуктов стоит того. Я думаю, что это было неплохо попробовать, не пожалеть финансов, потому что здоровье дороже.

От филе миньон, стейк рибай, большого куска мяса на кости, чилийский и морской сибас, окунь красный. Мы везём специально из Японии свежего окуня, который очень полезен. Он довольно дорог, но качество наших продуктов стоит того. Я думаю, что это было неплохо попробовать, не пожалеть финансов, потому что здоровье дороже. Простые сочетания. Также у нас много салатов, сочетаний, свежих листьев: руккола, лолло росса, фризе салаты. Я обыгрываю это с тунцом (который мы привозим из Шри-Ланки) под нашими специальными соусами. Салат с тунцом, манго, руккола и горчичным соусом пользуется большой популярностью. Казалось бы, ничего сложного: листья, качественное мясо тунца и оригинальный соус. Наверное, в этом и есть секрет — в качественных продуктах, в лёгком и правильном сочетании.

Также у нас много салатов, сочетаний, свежих листьев: руккола, лолло росса, фризе салаты. Я обыгрываю это с тунцом (который мы привозим из Шри-Ланки) под нашими специальными соусами. Салат с тунцом, манго, руккола и горчичным соусом пользуется большой популярностью. Казалось бы, ничего сложного: листья, качественное мясо тунца и оригинальный соус. Наверное, в этом и есть секрет — в качественных продуктах, в лёгком и правильном сочетании. Лёгкая заправка. Обращайте внимание на заправки, часто бывает, что в некоторых заведениях, не у нас, конечно (смеётся), масла не жалеют. И ничего, что оно оливковое, масло ведь всё равно. При этом даже самые привычные нам соусы очень калорийны, их задача подчеркнуть вкус блюда, дать насыщенность в этой композиции. С другой стороны, нужно понимать, что соусы бывают разные. Мы часто используем заправки, которые делаем буквально из-под ножа: сочетание корня галангала, цитронелла, лемонграсс, лайм, соевый соус и, может, оливковое масло. Мы делаем лёгкие заправки, которые аккуратно сочетаются со всеми нашими блюдами и не вредят фигуре".

Вместе с Сергеем мы подобрали топ блюд, которые можно заказать без угрызения совести.

Круассан со слобосолёным лососем

Калорийность: 458 кКал. Белки — 18 г / Жиры — 32 г / Углеводы — 23 г Филе миньон

Калорийность: 735 кКал Белки — 58 г / Жиры — 49 г / Углеводы — 15 г Катя Штерн, модель фитнес-бикини, нутрициолог

Меньше сахара. К сожалению, люди не понимают, что такое сахар. У меня даже есть тренинг — две недели сахарный детокс. Когда во время него я спрашивала, едят ли они сахар, то почти все говорили, что нет. Но когда я принимаю список продуктов, где есть сахар, то все удивляются. В здоровых хлопьях для детей, которые продают, тоже много сахара. Квас, морс — везде есть сахар. Поэтому я предпочитаю пить воду, если хочется пить.

К сожалению, люди не понимают, что такое сахар. У меня даже есть тренинг — две недели сахарный детокс. Когда во время него я спрашивала, едят ли они сахар, то почти все говорили, что нет. Но когда я принимаю список продуктов, где есть сахар, то все удивляются. В здоровых хлопьях для детей, которые продают, тоже много сахара. Квас, морс — везде есть сахар. Поэтому я предпочитаю пить воду, если хочется пить. Ограничить потребление молочных продуктов. Сейчас мне нужно перекусить и восстановить силы, и я ем яичницу и лёгкий салат, молочные продукты по большей части стараюсь исключить из своего рациона. От них очень много воспалительных процессов может запуститься в организме. Хотя если сильно хочется, то можно, но в ограниченных количествах.

Сейчас мне нужно перекусить и восстановить силы, и я ем яичницу и лёгкий салат, молочные продукты по большей части стараюсь исключить из своего рациона. От них очень много воспалительных процессов может запуститься в организме. Хотя если сильно хочется, то можно, но в ограниченных количествах. Естественная заправка. Также концепция «чистое питание», которой я придерживаюс, это еда без соусов, в качестве приправы использую только морскую соль. Хорошо, что в ресторане всегда можно предупредить об этом официанта и застраховать себя от неприятных неожиданностей. Я также не использую масло, потому что 1 ложка — это 160 калорий, на салат вам будет нужно как минимум две ложки. На эти 300 калорий я лучше съем курицу, в которой много полезного белка.

Также концепция «чистое питание», которой я придерживаюс, это еда без соусов, в качестве приправы использую только морскую соль. Хорошо, что в ресторане всегда можно предупредить об этом официанта и застраховать себя от неприятных неожиданностей. Я также не использую масло, потому что 1 ложка — это 160 калорий, на салат вам будет нужно как минимум две ложки. На эти 300 калорий я лучше съем курицу, в которой много полезного белка. Считаем калории. Уточняйте у официанта калорийность блюда, которое хотите заказать, если действительно следите за своей фигурой. Даже в обычном латте очень много калорий. Мы не считаем их. Сейчас тенденция — не важно, сколько калорий в продукте, главное, чтобы он был полезным. Я против этого, потому что если ты съешь 100 грамм орехов только в качестве перекуса, то поправишься, ведь в них целых 600 калорий. «Я поменяла своё питание 3-4 года назад. Я так заинтересовалась этой темой, что получила образование в Америке и стала выступающей спортсменкой фитнес-бикини, сейчас выступаю на чемпионате Канады. Питание — это очень важно, особенно для женщины. Конечно часто приходится перекусывать в ресторанах с моим графиком и ритмом жизни, поэтому вот несколько правил, которых я придерживаюсь при заказе блюда.

И вообще я считаю, что не стоит экономить на своём здоровье и питаться в фаст-фудах, перекусывая на бегу. Люди считают, что здоровое питание — это дорого. Я считаю, что лечиться — это дорого".

Десерт с чиа Калорийность: 272 кКал Белки — 8 г / Жиры-12 г / Углеводы — 21 г Зелёный смузи

Калорийность: 135 кКал Белки — 1 г / Жиры — 0 г / Углеводы — 32 г Алексей Яшин, российский хоккеист, чемпион мира, заслуженный мастер спорта:

«Сейчас я уже, конечно, меньше тренируюсь, в основном больше для себя, для поддержания формы, но в питании всё так же не сильно разнообразен. У меня все просто: мясо, рыба или курица. Сейчас, правда, курицу стараюсь временно не есть, поэтому в основном при заказе в ресторане выбираю или рыбу, или мясо. По способу приготовления: рыбу, например, я предпочитаю на пару или на гриле. Здесь обычно заказываю или чилийский сибас, или стейк из лосося.

На завтрак в основном предпочитаю яичницу или же отварные яйца не вкрутую. Иногда кашу, в зависимости от настроения. У меня нет потребности, чтобы каждый день еда была разная. Когда следишь за своим питанием, привыкаешь к одному, запоминаешь название: какое блюдо, в каком ресторане. Иначе легко сорваться и начать нарушать режим".

Следите за своим здоровьем и рационом и помните, что даже в кафе и ресторане можно найти массу полезных блюд, которые не отразятся на вашей фигуре! Пусть еда будет для вас не только источником энергии, но и неисчерпаемым источником вдохновения.