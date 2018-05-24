«Еда на ночь»: крамбл с ревенем

Каждую неделю мы выходим на нашей странице в «Одноклассниках» в прямой эфир с передачей «Еда на ночь». В нее мы приглашаем разных хороших поваров и готовим с ними блюда из сезонных продуктов.

На этот раз не мы приглашаем в гости, а сами в гостях: «Еда» отправилась во вторую шведскую экспедицию (что было в первой, можно посмотреть здесь), и эфир мы вели из квартиры стокгольмского гастроэнтузиаста Анастасии Лундквист. Настя в свое время снималась в наших видеорецептах шведских блюд.

А приготовили мы простой и быстрый крамбл с ревенем. Подробный рецепт прикреплен сразу под видео.

Крамбл с ревенем