На «Рыбной неделе» в Москве приготовят большую уху из легендарных сардин иваси

Огромную порцию супа из знаменитых на всю страну дальневосточных сардин иваси приготовят на столичном фестивале «Рыбная неделя» 26 мая в рамках мастер-класса от известного шеф-повара Сергея Синицына , говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Большая уха — традиционный гастрономический хит московской «Рыбной недели». Зрелищное кулинарное шоу, и, одновременно, открытый для всех желающих мастер-класс, проведет целая команда поваров под руководством шеф-повара Сергея Синицына. Начало действа — 26 мая в 14:00 на площадке на площади Революции», — говорится в сообщении.

На «Рыбной неделе» главным ингредиентом ухи станет легендарная сардина иваси. Почти четверть века эту рыбу невозможно было найти в продаже: масштабный промысел иваси прекратился в 1992 году — и только в 2016-м компания «Доброфлот» возобновила ее вылов. Эта вкуснейшая и невероятно полезная рыба требует почти моментальной обработки — поэтому консервы и пресервы из нее делают прямо в море.

Мастер-класс продлится порядка двух часов, но время пролетит незаметно: ведущий «Радио дача» Денис Чудаев и сами повара обещают делиться с гостями рыбацкими байками, кулинарными секретами и отличным настроением.

Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» проходит в столице с 17 по 27 мая. На семи фестивальных площадках посетители могут не только приобрести рыбу и морепродукты со всей страны, но и попробовать необычные блюда от 30 московских ресторанов: пикантные холодные закуски из морепродуктов, оригинальный стритфуд, ароматные супы и изысканное горячее.